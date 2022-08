Incidentes por la saturación de un centro refugiados en Bruselas

Bruselas, 23 ago. El centro de refugiados Fedasil en Bruselas afrontó este martes varios incidentes y altercados entre solicitantes que intentaban obtener plazas de asilo o acogida, junto a un paro de su personal, después de varios días con problemas por la saturación del sistema, dijo a Efe su directora, Isabelle Plumat.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora del día cerca del casco histórico de Bruselas, frente a las puertas del centro de llegadas de solicitantes de protección internacional "Petit Château", gestionado por la asociación Fedasil.

“Lo que ha pasado esta mañana es que no hemos podido permitir entrar a nadie porque no podíamos garantizar la seguridad de los colaboradores que han tenido que entrar escondidos por la parte trasera del edificio”, declaró a EFE la directora del centro.

De acuerdo con Plumat, la inseguridad, la falta de perspectiva y el cansancio generadas por el colapso burocrático ha supuesto que esta situación sea “la gota que colma el vaso”.

“Desde antes del mes de mayo estamos en una crisis en la acogida” declaró a EFE la directora del centro de acogida y, en respecto a las medidas tomadas, añadió que “no se puede abrir las mismas plazas que el flujo de entrada si no se adoptan medidas que permitan acelerar el procedimiento y sacar a gente de la red”.

El número mensual de solicitudes de asilo se encuentra en el nivel más alto desde la crisis de 2015.

El personal del centro de llegadas de Fedasil suspendió la jornada a la una de la tarde, debido a la gran cantidad de incidencias acontecidas en los últimos días por la falta de plazas de acogida.

“Permitimos entrar a familias, menores no acompañados e individuos con problemas de salud, pero esto no es correcto. No deberíamos tener que seleccionar personas que están en situaciones médicas horribles”, añadió Plumat en declaraciones a EFE.

La distribución de las plazas restantes, es decir, las de los hombres que no pertenecen a ningún colectivo vulnerable, fue lo que generó los altercados, puesto que el cúmulo de personas en las colas generó una tensión que dio lugar a choques violentos.

En este contexto, Isabelle Plumat dijo a EFE que la solución a estas problemáticas no puede solventarse únicamente a través de aumentar el número de plazas de acogida, puesto que la solución debe ir ligada a un “cambio de sistema”.

“Pedimos medidas para sacar a personas de la acogida de forma rápida, de modo que podamos hacer espacio y conceder plazas a nuevos solicitantes” zanjó la responsable del centro. EFE

