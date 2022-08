Apple reducirá el retraso en la producción del iPhone 14 entre China e India -Bloomberg

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración del logo de Apple sobre una computadora MacBook. 22 de agosto de 2022. REUTERS/Dado Ruvic

23 ago (Reuters) - Apple Inc planea comenzar a fabricar el iPhone 14 en India unos dos meses después de su lanzamiento fuera de China, en una medida que reducirá la brecha de entre seis y nueve meses de los lanzamientos anteriores, informó Bloomberg News el martes.

La empresa estadounidense ha estado trabajando con sus proveedores para acelerar la fabricación en India y es probable que los primeros iPhone 14 del país estén terminados a finales de octubre o noviembre, tras el lanzamiento inicial de septiembre, dijo Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto.

El proveedor de Apple con sede en Taiwán, Foxconn, ha estudiado el proceso de envío de artículos desde China y el ensamblaje del iPhone 14 en su planta a las afueras de la ciudad de Chennai, en el sur de India, informó la agencia.

El gigante tecnológico estadounidense está estudiando opciones después de que los enfrentamientos de Pekín con Washington y los confinamientos en todo el país interrumpieran la producción, según el artículo.

Apple no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de Reuters.

Apple ha estado trasladando algunas áreas de la producción del iPhone de China a otros mercados, incluyendo India, el segundo mayor mercado de teléfonos inteligentes del mundo, y también está planeando ensamblar las tabletas iPad allí.

India y otros países como México y Vietnam son cada vez más importantes para los fabricantes contratados que suministran a las marcas estadounidenses, ya que intentan diversificar la producción lejos de China.

Anteriormente, Estados Unidos se planteó limitar los envíos de equipos de fabricación de chips estadounidenses a los fabricantes de chips de memoria en China, en un intento de frenar los avances del sector de los semiconductores en ese país y proteger a las empresas estadounidenses.

Si el Gobierno de EEUU sigue adelante con la medida, también podría perjudicar a los gigantes surcoreanos de los chips de memoria, Samsung Electronics Co Ltd y SK Hynix Inc, que tienen grandes fábricas en el país.

La semana pasada, Nikkei informó que los proveedores de Apple están en conversaciones para producir por primera vez sus productos Apple Watch y el MacBook en Vietnam.

(Información de Shivani Tanna en Bangalore; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)