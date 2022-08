Acciones cierran a la baja; rendimiento a 10 años supera el 3%

(Bloomberg) -- Las acciones retrocedieron después de datos económicos débiles. Los operadores esperan más claridad sobre el camino de la política monetaria de la Reserva Federal en el simposio de banqueros centrales de Jackson Hole más adelante esta semana.

El S&P 500 registró su tercer día consecutivo de pérdidas en una sesión de volumen de operaciones inferior al promedio. Los rendimientos del Tesoro a 10 años superaron el 3%, mientras que el dólar detuvo un repunte de cuatro días.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó 0,2% a las 4:00 p.m. hora Nueva York

El Nasdaq 100 registró poca variación

El Dow Jones Industrial Average cedió 0,5%

El índice MSCI World bajó 0,3%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó 0,4%

El euro subió 0,3% a US$0,9969

La libra esterlina avanzó 0,5% a US$1,1829

El yen japonés subió 0,5% a 136,81 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó cinco puntos básicos al 3,06%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania avanzó un punto básico al 1,32%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó seis puntos básicos al 2,58%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 3,7% a US$93,66 el barril

Los futuros del oro avanzaron 0,7% a US$1.760 la onza

Nota Original:

Stocks Finish Lower With 10-Year Yield Topping 3%: Markets Wrap

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.