Técnico del Oviedo destaca la "velocidad y descaro" de Marcelo Flores

Oviedo (España), 22 ago. El debut como titular de Marcelo Flores en el Real Oviedo, en la Segunda División del fútbol español, dejó muy buenas sensaciones en el seno de club carbayón, cuyo técnico Jon Pérez Bolo valoró la capacidad para dividir al rival que tiene el joven méxicano: "Es un chico diferente, tiene velocidad y descaro, y eso es muy importante en el fútbol".

"Nos aporta descaro y, al dividir al rival, le hace replegarse. Además tiene calidad y remate. En cualquier caso hay que tener tranquilidad con él e intentar ayudar, porque es un chico muy joven. Yo estoy muy contento por su actitud y por el partido que ha hecho ante el Leganés", comentó el oviedista sobre el mediapunta cedido por el Arsenal.

Flores ya había tenido sus primeros minutos en la derrota ante el Andorra, pero saliendo desde el banquillo y con mucha menos participación en el juego de la que tuvo frente al conjunto pepinero, ante el que destacó en ataque desde un primer momento.

El mexicano fue de lo más incisivo en área rival y llevó el peso ofensivo del Oviedo durante todo el partido, aunque destacó más jugando por dentro -acompañando a Borja Bastón- que partiendo desde la izquierda, donde acabó tras los cambios de la segunda mitad.

De los acercamientos de esa primera parte, Flores protagonizó todos menos uno y fue el jugador más activo entre líneas, consiguiendo varios robos en tres cuartos que le permitieron generar peligro desde esa buena presión en campo contrario.

Tras la actuación del oviedista, y haciendo gala de ese cuidado especial que quiere tener con el joven talento de la tricolor, el técnico carbayón matizó que su apuesta por Flores -y por el resto de jugadores- no dependerá de si sale o no de inicio.

"Habrá días que sea titular, días en que no, y otros que quizá no juegue. Para mí, no hay titulares y reservas, para mí todos son jugadores del Oviedo y a todos los voy a exprimir. Muchas veces los que salen desde el banquillo son más importantes que los titulares", relativizó el vizcaíno.

En cualquier caso, la versión de Flores en la que quiere trabajar Bolo es la que ya se dejó ver en el Tartiere este domingo, destello que coincidió también con la primera victoria del Real Oviedo del Grupo Pachuca.

"Le vamos a pedir eso mismo que nos ha dado, porque el equipo tiene que crear más, llegar más por banda y tener más gente en segunda línea, y en eso trabajaremos", concluyó respecto a un partido en el que el desequilibrio generado por Marcelo hizo olvidar la baja de Borja Sánchez. EFE

