Cientos reviven en Nueva Delhi el reclamo de los campesinos indios

Nueva Delhi, 22 ago. Una marcha de cientos de campesinos por el centro de Nueva Delhi revivió este lunes el reclamo de los agricultores por la protección de su trabajo frente a las grandes corporaciones, que hace ya más de un año desató la mayor protesta a la que se ha enfrentado el Gobierno del primer ministro, Narendra Modi.

Los granjeros marcharon hasta el centro de manifestaciones de Jantar Mantar, convocados por el Sanyukt Kisan Morcha (SKM), una agrupación que sirve de paraguas a unas 60 organizaciones y sindicatos de trabajadores del campo, aseguró a periodistas Baldev Singh, uno de los lideres de la organización.

De acuerdo con el movimiento, más de 10.000 agricultores de organizaciones nacionales y regionales viajaron a la capital india para pedir al Gobierno que cumpla con las promesas hechas hace casi un año, unos compromisos que llevaron a los manifestantes a abandonar una acampada que ocupó las fronteras de la ciudad por casi 15 meses.

Con ello se refieren a las garantías legales sobre los precios mínimos de venta sobre la producción, una política gubernamental creada para proteger el valor de las cosechas ante la fluctuación del mercado.

Esta fue parte de una serie de demandas de las masivas protestas de campesinos que llegaron a su fin a finales del año pasado tras alcanzar su principal reclamo: la derogación de una reforma agraria que a juicio de los productores dejaba su trabajo en mano de las grandes empresas.

El movimiento que amenazó hoy con intensificar las protestas si estas peticiones no son atendidas, es un apéndice de las manifestaciones del año pasado, en las que tomaron parte varios cientos de organizaciones de todo el país.

"Esta lucha continuará hasta el último aliento. No se detendrá, no se cansará, no se doblegará", publicó en Twitter otro de los líderes del SKM, Rakesh Tikait.

Sin embargo, Hannan Mollah, secretario general del All India Kisan Sabha (AIKS), una de las principales organizaciones que lideró la revolución campesina contra la reforma en 2021, indicó a Efe que la marcha de hoy fue impulsada por un pequeño grupo de campesinos disidente, y que las casi 600 organizaciones de las protestas pasadas no son parte de este movimiento.

Según Mollah, una respuesta unificada de todas las organizaciones de agricultores se llevará a cabo durante la primera semana de septiembre, después de que los líderes campesinos decidan el camino a seguir.

La protesta de hoy se llevó a cabo bajo fuertes medidas de seguridad por parte de la Policía de Delhi en todas las entradas de la de la capital nacional. EFE

igr/daa/ag

(foto)(vídeo)