Xavi Hernández: "Ansu y Lewandowski son capaces de marcar diferencias"

San Sebastián, 22 ago.. El entrenador del F.C. Barcelona, Xavi Hernández, se mostró muy satisfecho con el juego de su equipo en la amplia victoria ante la Real Sociedad en la que, a su juicio, Ansu Fati y Robert Lewandowski demostraron que "son capaces de marcar diferencias".

"He jugado con dos extremos puros y un delantero centro, en algunos momentos con cuatro delanteros porque Balde ha sido un falso extremo también. Dembelé también lo ha hecho muy bien y ha valido para ganar el primer partido de la temporada", valoró Xavi Hernández al analizar a su equipo.

La entrada de Fati en el segundo tiempo obedecía, según explicó, "a cuestiones tácticas y físicas también, además de las sensaciones porque ha habido jugadores que han trabajado muy bien en los entrenamientos y el que trabaja bien y rinde va a jugar".

Comentó el motivo por el cual cambió el sistema con respecto al primer partido ante el Rayo Vallecano, una modificación que hizo por la apuesta de la Real de reforzar el medio campo para maniatar la línea de creación culé.

"He cambiado el sistema porque nos sobraba un defensa al jugar ellos solo con dos atacantes. Nos han complicado en algunas llegadas, como las de Merino, pero en la segunda parte tuvimos paciencia e hicimos lo que teníamos que hacer", explicó el preparador catalán.

Hernández también se pronunció sobre los problemas que está teniendo el club para inscribir jugadores al no poder dar salida a algunas nombres importantes, una cuestión que preocupa a un técnico blaugrana que además echó de menos al exsevilista Koundé.

"No me molesta que haya jugadores que no quieran salir pero es la situación que tenemos. Cada uno mira por su futuro pero lo que sí me molesta es no haber podido tener a Koundé que está entrenando muy bien", lamentó el preparador del F.C. Barcelona. EFE

