Usyk conserva títulos mundiales de pesos pesados tras ganar a Joshua

El ucraniano Oleksandr Usyk ganó el sábado en Arabia Saudita la revancha ante el británico Anthony Joshua a los puntos y en decisión dividida, conservando así los títulos mundiales de pesos pesados en las categorías AMB, FIB y OMB.

Imbatido y con un registro de 20-0 a sus 35 años, Usyk se hizo con estos tres títulos el año pasado al derrotar a Joshua en un combate en Londres también a los puntos pero por unanimidad.

Ahora aspira a unificar los cuatro cinturones de pesos pesados y ha lanzado un desafío al también británico Tyson Fury, campeón de la categoría WBC, que anunció a principios de mes su retirada del boxeo.

"Estoy seguro que Tyson Fury no está retirado todavía", dijo el 'cosaco' Usyk a la multitud que abarrotaba los 12.000 asientos del King Abdullah Sports City Arena de la ciudad costera de Yedá, entre ellos el dirigente de facto del reino conservador, el príncipe Mohamed bin Salmán.

"Estoy convencido de que quiere combatirme. Yo quiero combatirlo. Si no combato con Tyson Fury, no combatiré en absoluto", añadió el ucraniano, excampeón olímpico de pesos pesados en Londres-2012.

También medalla de oro olímpica y con una mayor envergadura, Anthony Joshua mejoró sus prestaciones respecto a Londres pero todavía no alcanzó para ganar a Usyk, que se impuso por 113-115, 115-113 y 116-112.

El cosaco, que antes de aceptar la revancha había servido como voluntario en el ejército ucraniano, contó con un punto extra de motivación por la guerra en su país, donde el combate se difundió gratuitamente de manera excepcional.

"Dedico esta victoria a mi país, a mi familia, a mi equipo y a todos los militares que están defendiendo el país", dijo Usyk, con una bandera ucraniana, cuyos colores también lucía en su vestimenta.

El éxtasis del cosaco contrastaba con la decepción del británico que primero se mostró furioso en el ring, con un discurso lleno de improperios, y luego emotivo durante la rueda de prensa donde a ratos apenas podía hablar.

"Debía haber ganado (...) Me adapté, hice el cambio que necesitaba para dar más como competidor. No fue suficiente pero me dejé todo en el gimnasio", dijo en la comparecencia posterior Joshua.

"Si lo hubiera dejado todo en el ring, hubiera ganado", añadió.

- El ucraniano escurridizo -

El coloso británico de 1,98 centímetros, dos veces campeón del mundo, se queda en un momento de dudas en su carrera tras su tercera derrota en una serie de 12 combates por el título y un balance de 24-3.

Acusado de indecisión en su primer combate en Londres el año pasado, Joshua se lanzó al ataque desde el segundo asalto, percutiendo repetidamente con su gran puño derecho.

Un fuerte gancho en el tercer asalto hizo mella en el ucraniano, que trataba de abrir huecos con su frenético juego de piernas mientras el británico seguía encontrándole la mandíbula.

Joshua consiguió torcer el gesto de Usyk con un golpe bajo en el quinto asalto y lo puso contra las cuerdas en el sexto, pero unas rápidas combinaciones del zurdo ucraniano le permitieron mantenerse en pie.

En el octavo volvió a empujar a Usyk a los límites del cuadrilátero con una ráfaga de golpes al cuerpo y en el noveno lo dejó tambaleándose tras una combinación de ganchos de izquierda y derecha.

Pero el escurridizo ucraniano volvió a la carga después de la campana con una sucesión de golpes limpios que castigaron con fuerza a Joshua.

En los compases finales de la pelea, Usyk reforzó su control, deslizando golpes y castigando con rápidas combinaciones a Joshua, que buscaba en vano el nocaut.

Antes del gran combate por el título tuvo lugar en Yedá la primera pelea femenina de Arabia Saudita, en la que la boxeadora dominicana Crystal García perdió contra la británica de origen somalí Ramla Ali.

