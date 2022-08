Realizarán foro para visibilizar panorama de cánceres hematológicos en México

Ciudad de México, 21 ago. Abrir el diálogo respecto a la situación actual y las perspectivas terapéuticas de los cánceres hematológicos y trasplante de médula ósea, así como compartir las mejores prácticas para atender las necesidades de los pacientes, son los principales objetivos del foro virtual “Días H 2022” que se realizará la próxima semana.

“El objetivo, básicamente, es poner todos los temas que competen a los pacientes a los cuidadores a los familiares, médicos, autoridades sobre lo que está pasando con los pacientes que padecen algún tipo de cáncer hematológico en Latinoamérica”, señaló a Efe Paulina Rosales, organizadora del foro.

La también directora de Unidos Asociación Pro-Trasplante de Médula Ósea, explicó que tan solo en México se estima que cada año se registran un promedio de 18.000 nuevos casos en cánceres hematológicos y un total de 7.200 decesos debido a estas enfermedades.

“Lo lamentable es que el 70 % de estos casos se diagnostican en etapas ya muy tardías, lo que dificulta mucho que la persona pueda tener una buena sobrevida”, apuntó Rosales.

De acuerdo con la Academia Nacional de Medicina de México, una de las principales limitantes para el control de los cánceres hematológicos es la falta de datos consistentes sobre su incidencia, prevalencia y las complicaciones de estas enfermedades.

Rosales insistió que el diagnóstico sigue siendo uno de los retos pues, de detectarse oportunamente, la sobrevida de los pacientes es mayor y es por ello que el foro se enfocará en la capacitación a médicos.

“Nosotros nos enfocamos en desarrollar un curso de capacitación dirigido a todo el personal de salud, pero específicamente a los médicos de primer contacto”, explicó.

El objetivo, dijo, es dar las herramientas para que sospechen que hay cáncer y los pacientes puedan ser referidos más rápidamente al tercer nivel de atención con los hematólogos y se pueda confirmar el diagnóstico.

“Lo que estamos buscando con este curso es acortar esta brecha de tiempo tan larga en los pacientes para que ellos puedan ser diagnosticados y tratados a tiempo”, apuntó.

El foro, que se realizará esta martes y miércoles, contará con alrededor de 25 especialistas, organizaciones de la sociedad civil, pacientes y familiares de pacientes y se espera que

INCERTIDUMBRE EN PACIENTES

Además, Rosales dijo que el foro servirá para alzar la voz sobre la situación que viven los pacientes que padecen cánceres hematológicos, especialmente en México, donde se han visto afectados por la desaparición del Seguro Popular, que atendía a quienes no contaban con seguridad social y por el desabasto de medicamentos.

“Se conjuntaron los cambios que ha habido: la desaparición del Seguro Popular, después el Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar) no nos queda muy claro, dónde queda el tercer nivel de atención y a esto, pues si le sumas el desabasto tan fuerte que hubo en los últimos dos años, los pacientes se quedaron prácticamente sin seguridad social”, dijo.

Finalmente, señaló que el foro busca alzar la voz sobre el panorama de los cánceres hematológicos en México y que la gente haga conciencia al respecto.

“Queremos visibilizar los cánceres que no son tan conocidos y mucha gente no sabe qué son los cánceres hematológicos, de sangre, de médula ósea, que se traducen en leucemia, en linfomas, mielomas múltiples, entre otros, pero que la gente no sabe muy bien de qué se trata”, concluyó. EFE

csr/jsm/enb