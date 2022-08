Quartararo contento de "salvar los muebles con un gran resultado"

Spielberg (Austria), 21 ago. El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), segundo en el Gran Premio de Austria de MotoGP, se mostrado muy contento por haber podido "salvar los muebles con esta segunda posición", que consideró "un gran resultado para el campeonato".

"Ha sido una gran carrera y una lástima que no hemos hecho una gran salida ni unas buenas primeras vueltas, porque me costaba un poco el tren trasero y vi la brutal caída de Joan Mir y preferí tomarme un par de vueltas para calentar el neumático, pero después he sido súper agresivo, rodando siempre al límite pues ha sido como hacer una clasificación en cada vuelta, asumiendo muchos riesgos", asegura el líder del mundial.

Quartararo tuvo momentos complicados, como el adelantamiento al australiano Miller en la nueva variante, que explicó así: "creo que Jack frenó un poco antes y yo más tarde, tenía que intentarlo ahí, a pesar de que era un lugar en el que me parecía imposible adelantar, pero funcionó, pues en todos los entrenamientos estaba entre las Ducati, por lo que mentalmente ha sido muy bueno superarlas, porque sabía que iban muy fuerte en este circuito y es un resultado que necesitaba".

"No me gusta decir quién es el mejor, pero sí sé que ahora mismo estoy dando mi máximo y que tenemos algunas dificultades con la moto; sinceramente esperaba que en este circuito tuviera más dificultades, pero me he sentido bien en carrera y aunque las Ducati están muy fuertes, necesitas tener el piloto correcto sobre la moto correcta", señaló Quartararo sobre el hecho de que Aleix Espargaró diga de él que es el mejor piloto de la categoría.

De la victoria de Bagnaia recordó: "En Silverstone ya apunté que era el hombre a batir y para mí es el favorito, pues así lo ha demostrado en las tres últimas carreras, pero mirando la clasificación tengo dos oponentes, Pecco y Aleix. Veremos en los próximos circuitos quién es el más fuerte", insistió el piloto de Yamaha.

Quartararo ha encontrado en la nueva variante a un gran aliado pues "este fin de semana en las últimas vueltas podía estar detrás de Jack -Miller- hasta la tercera marcha y después se me escapaba. A la chicane llegas en cuarta, y solo colocamos la sexta en dos lugares del circuito, así que podía llegar más cerca a la frenada", explicó el francés.

En cuanto a la posibilidad de haber "cazado" a Bagnaia, el líder del mundial fue sincero al recordar que "la carrera tiene 28 vueltas para todos y siempre es fácil decir que con dos vueltas más, pero lo cierto es que llegué demasiado tarde y ya había terminado la carrera". EFE

JLL/asc