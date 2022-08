Londres, 20 ago. El Gobierno británico lamentó este sábado que la compañía de ferris P&O no afrontará acciones penales en respuesta a los despidos masivos efectuados el pasado marzo, cuando sustituyó a 800 empleados con mano de obra extranjera más barata.

El Servicio de Insolvencia, la agencia gubernamental encargada de examinar este asunto, anunció hoy que después de llevar a cabo una "investigación penal completa y exhaustiva", entiende que "no hay perspectivas realistas de lograr una condena".

La compañía P&O, que enlaza principalmente el Reino Unido con Europa continental y con Irlanda, sigue siendo investigada por responsabilidades civiles, toda vez que las penales han sido descartadas.

Un portavoz del Gobierno de Londres afirmó hoy que el "despido inmediato" de "800 buenos trabajadores" no solo fue una acción "cruel", sino que también incumplió los "altos estándares que esperamos de las empresas británicas".

"Dado su terrible comportamiento, resulta muy decepcionante que la compañía no vaya a afrontar acciones penales", subrayo la fuente, que agregó que no habrá más comentarios oficiales al respecto hasta que no finalice la citada investigación civil.

La empresa de ferris anunció el pasado 17 de marzo y sin previo aviso la suspensión de todos los viajes de sus barcos "durante unos días" y el despido inmediato de 800 empleados por su situación financiera.

P&O aseguró que entonces que esa decisión servía para garantizar la viabilidad del negocio, que emplea a otras 2.200 personas y que se sustenta sobre todo en el transporte de pasajeros y mercancías desde el puerto inglés de Dover al francés de Calais.

La compañía de transporte recordó que había tenido pérdidas anuales de 100 millones de libras (118 millones de euros), las cuales fueron cubiertas por su matriz DP World, con sede en Dubái). EFE

ja/mj