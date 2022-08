Nuevo programa de competición, se añade una carrera al "esprint" el sábado

Spielberg (Austria), 20 ago. La organización del campeonato del mundo de motociclismo ha confirmado que a partir de 2023 habrá una segunda carrera "al esprint" durante cada sábado de gran premio, con un recorrido con la mitad de extensión que las vueltas programadas para el Gran Premio del domingo y también con la adjudicación de la mitad de los puntos habituales, aunque el proyecto esta ahora terminando de definirse y no será hasta más adelante cuando se establezca la normativa definitiva.

El presidente de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), el portugués Jorge Viegas, el consejero delegado de Dorna Sports, empresa organizadora del campeonato, el español Carmelo Ezpeleta, y el presidente de la Asociación de Equipos (IRTA, por sus siglas en inglés), el francés Hervé Poncharal, confirmaron el nuevo proyecto de competición para 2023 y valoraron tanto los "pros" como los "contra" que ha suscitado entre los pilotos, pues según indicaron todos los equipos se han mostrado muy a favor de la iniciativa.

El presidente de la FIM fue el encargado de confirmar que "a partir del año que viene el sábado por la tarde y en todos los grandes premios se disputará una carrera al esprint pues hemos pensado que después de dos años de Covid y tras muchos sacrificios, ha llegado el momento de aportar más exposición y más espectadores al campeonato y por eso tenemos que llenar los sábados. Es cierto que quedan cosas por definir, pero lo único que se debe aclarar es que esta carrera no contará para la salida del domingo que, como siempre, se definirá sobre la clasificación de entrenamientos".

"No olvidemos que en SBK hay tres carreras y aunque hubo opiniones en contra se acabaron acostumbrando y con 42 podios en MotoGP la exposición será muy buena y el campeonato tiene que avanzar y esta carrera será la mitad de una carrera normal y los puntos también serán la mitad de los de una carrera, y creemos que si los más emocionante es la salida de una carrera, ahora habrá dos salidas, aunque es obvio que la estrategia será distinta".

Carmelo Ezpeleta señaló que no es responsabilidad del organizador explicar los cambios a los pilotos, sino de los equipos, con los que hablaron en Gran Bretaña, pero aún así señaló que "por nuestra parte hemos hablado con ellos de en la Comisión de Seguridad, también de la seguridad y de los circuitos, que es mi obligación, pero al saber que a algunos pilotos no se les había informado me reuní ayer con ellos en la Comisión de Seguridad y compartimos las opiniones y las vamos a tener en cuenta".

Ezpeleta recalcó, como el presidente de la FIM, que va a ser "una carrera al esprint, pero no será válida para la formación de salida del domingo, por lo que de esta manera los pilotos van a tener más tiempo mientras nuestro objetivo es vigilar y mejorar la visibilidad del campeonato y por eso hablamos con los fabricantes en Silverstone y con los equipos y todos están a favor de la medida. En términos generales no hemos encontrado a nadie que esté en contra".

"Creo que no hay ningún otro campeonato en el que los pilotos o actores principales estén más conectados con el campeonato y pensaba que confirmaba algo ayer de lo que ya se les había informado por parte de los equipo y alguno sí lo había hecho y otros no. Todas las cuestiones son interesantes, pero eso es algo normal cuando se hacen cambios, que haya controversia y diferencia de opiniones, pero no hay que olvidar que los pilotos siempre piensan en ellos y tienen distintas opiniones", explicó sobre las diferentes opiniones vertidas por los pilotos.

"Definitivamente creemos que las televisiones están a favor de este nuevo formato por lo que el anuncio está claro y se dirá el formato definitivo cuando esté todo cerrado, pues ahora se está debatiendo todo al completo pues tratamos de lograr que el campeonato suscite más interés para todo el mundo y por eso hemos investigado y ahora estamos valorando los resultados", recalca Ezpeleta.

El presidente de IRTA, Hervé Poncharal, aclaró que "muchos equipos van a cambiar de pilotos y quizás por eso no lo han comunicado a sus pilotos, han pensado que era mejor esperar al anuncio oficial y desde la Asociación se ha explicado prácticamente todo pues esta será la base 2023, pero hay que ajustar muchas cosas todavía".

"Habrá gente contenta y gente que no lo esté tanto, por lo que la unanimidad es algo que no será uniforme, pero la idea es sacudir el formato para que sea más emocionante, pero hasta que no tengamos la programación definitiva no podemos apuntar mucho más. Esto es la punta del iceberg, pero hay mucho sumergido", asegura Poncharal. EFE

JLL/jag