Joan Mir cree que "puede haber sorpresas" a pesar del dominio de Ducati

Spielberg (Austria), 20 ago. El español Joan Mir (Suzuki GSX RR) ha señalado tras la clasificación oficial para el Gran Premio de Austria de MotoGP que en la carrera "puede haber una sorpresa, sí que puede haberlas… , aunque siempre es la misma historia, es uno, es otro, pero siempre están ahí delante".

"Desde 2020 he luchado con Dovizioso, he luchado con Miller, he luchado con Martín… Y siempre me encuentro un poco el mismo panorama, es verdad que ahora hay más y están todos muy en el sitio, pero no es cuestión de potencia, bueno, claro que ayuda la potencia, pero si miras las velocidades puntas antes igual nos metían más y ahora tienen la potencia controlada, en el suelo, paran muy bien, giran muy bien, y esos puntos débiles que tenían me cuesta encontrarlos". explica Mir.

Joan Mir, que todavía no ha confirmado su futuro deportivo, espera que pueda anunciarlo en la siguiente carrera, en Misano Adriático: "espero que sí", dijo, aunque enseguida aclaró que "no es algo que pueda controlar", pero sobre las declaraciones de Marc Márquez respecto al "proyecto" de Honda destacó que "si él dice esto es porque realmente ve que es un área que se puede mejorar mucho, lo que ha dicho, que parece ser que no es la moto, que es el proyecto, que ¿Qué opino? Pues que si alguien lo sabe es él, y ya está".

Y, en cuanto al anuncio oficial de dos carreras a partir de 2023, una al "esprint" los sábados y la "normal" el domingo, dijo: "22 carreras, y si quieren hacer 24, ahora dobles, uf… Son muchas carreras, sí que es verdad que a mí como piloto me gusta competir y prefiero una carrera a un FP4 y otra cosa que me gusta es que el viernes cuenta para la Q2, eso está 'guay', porque levantarte por la mañana del sábado antes del FP3 y hacer el tiempo de primeras, creo que no nos gusta a ninguno, por lo que hacerlo así le encuentro un mayor sentido". EFE

JLL/asc