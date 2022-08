Gattuso: Hay que hacer dos o tres fichajes pero no estoy nervioso ni enfadado

Valencia, 20 ago. El entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, señaló en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga ante el Athletic Club en San Mamés que no está enfadado ni nervioso e insistió en que el club ya sabe que son necesarios acometer dos o tres fichajes más.

El técnico, que en primer lugar quiso solidarizarse con los graves incendios que asolan la Comunidad Valenciana en los últimos días, indicó sobre los posibles fichajes que "solo me preocupa la muerte, lo otro no, trabajo con lo que tengo y ya está".

"No es verdad que esté nervioso o enfadado, sé los problemas que tenemos nosotros para fichar y los que tienen otros muchos clubes, que por ejemplo no han podido inscribir jugadores, pero club sabe que tenemos que fichar dos o tres jugadores", recalcó.

Preguntado por la posible vuelta de Bryan Gil, que ya jugó el último tramo de la temporada cedido por el Tottenham Hotspur, apuntó: "Me gusta, como me gustan todos los buenos jugadores. Estamos trabajando y esperamos que la próxima semana vamos a solucionar cosas, pero ahora no se puede hablar porque no tenemos nada".

El preparador italiano avisó de la dificultad del encuentro ante el Athletic y destacó la velocidad y calidad del conjunto vasco.

"San Mamés es un estadio que aprieta mucho, vamos a jugar contra un equipo que le gusta jugar con agresividad, tienen calidad y no será un partido fácil. Nosotros tenemos que saber parar su velocidad", afirmó.

"Sabemos que es el Athletic tiene mucho físico, que a balón parado son muy peligrosos y hemos trabajado en ello y tenemos que estar muy atentos, pero el Athletic no es solo peligroso a balón parado, ante el Mallorca tuvieron muchas ocasiones", recordó.

Sobre el estado físico de los jugadores con molestias, informó de que Gabriel Paulista será duda, a pesar de haber entrenado tres días con el resto de compañeros, y que mantendrá un conversación con él para ver si puede jugar de titular o solo unos minutos; mientras que del delantero Marcos Andre explicó que ayer se ausentó para que le realizaran una resonancia magnética, pero que estará disponible el domingo.

En el plan institucional, el club anunciaba esta semana la llegada a la presidencia de Layhoon Chan y varios cambios en el consejo de administración. Gattuso aseguró que se enteró un día antes y señaló que son decisiones del club que deben respetar.