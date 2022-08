El Athletic quiere añadir gol a su 'rock and roll'; el Valencia otro triunfo

Bilbao/Valencia, 20 ago. El Athletic espera añadir gol al 'rock and roll' por el que apostó Ernesto Valverde ante el Mallorca en el debut de su tercera etapa como técnico en Bilbao, un equipo muy ofensivo con hasta cinco jugadores de ataque en el once inicial, ante un Valencia de Gennaro Gatusso que no solo emitió buenas sensaciones en el arranque sino que sumó los tres puntos contra el Girona.

Ese 1-0 ante uno de los recién ascendidos dio crédito a un proyecto del técnico italiano también atractivo sobre el césped, mientras que al conjunto rojiblanco no le bastó para ganar su primer envite hacer numerosas ocasiones para plasmar en el marcador su evidente superioridad en el césped. Más o menos lo que le venía pasando las última temporada y media con Marcelino García Toral.

Para conseguir cambiar este domingo esa tendencia frente a un rival en principio de mayor entidad habrá que ver si Valverde mantiene la dupla de interiores por delante de Mikel Vesga que utilizó ante el Mallorca, Iker Muniain y Oihan Sancet. Dos de los jugadores más creativos de su plantilla, sino los que más, pero poco habituados a moverse juntos por zonas interiores y aún por compenetrarse como espera el 'Txingurri'.

Completaron el bloque ofensivo en el once Iñaki Williams y Alex Berenguer, que no estuvieron muy finos por las bandas, y Asier Villalibre, aún sin marcar probablemente el más destacado de todos.

No obstante, la titularidad del 'Búfalo' dependerá de que Valverde mantenga la idea y del papel que tenga asignado el técnico a un Raúl García que salía de una lesión muscular ante el Mallorca y apunta este año a ariete, ya sea de inicio o saliendo del banquillo.

Nico Williams, muy activo cuando entró al campo el lunes pasado, aspira también a un puesto en el once en el que es una opción su hermano Iñaki en la punta de ataque. No parece Valverde remiso a probar, ya que en el debut puso sobre el terreno de juego a hasta nueve delanteros.

Aunque quizás el relevo que más le lució fue el de Oier Zarraga por Sancet, por el que el vizcaíno sigue ganando opciones para hacerse con un puesto inicialmente destinado a un Unai Vencedor que, como Dani García, deberá esperar su oportunidad para volver al once.

Con el que no hay dudas en el Athletic es con el bloque defensivo, que arrinconó al Mallorca permanentemente en su medio campo. Unai Simón estuvo perfecto aún sin haber disputado ni un minuto en la pretemporada; los centrales, Yeray Álvarez y Daniel Vivian, fueron los mejores de su equipo; los laterales, Oscar de Marcos y Yuri Berchiche, profundizaron en ataque como quiere su entrenador; y a Vesga Valverde le ha asignado un papel fundamental como pivote defensivo.

El Valencia CF visita San Mamés con el objetivo de prolongar el efecto Gattuso que ha insuflado nuevos aires al equipo, a pesar de que todavía no se ha concretado ninguno de los refuerzos demandados por el técnico italiano a la conclusión de la primera jornada.

Tras la victoria en la primera jornada ante el Girona, el equipo valenciano se prueba a domicilio en un duelo en el que tiene las bajas por sanción del capitán Jose Luis Gayà, que cumplirá el segundo de los cuatro partidos de castigo que le impusieron, y del centrar Eray Cömert, expulsado la pasada semana.

Por contra, Gattuso recupera a una pieza clave en el eje de la defensa como es Gabriel Paulista, ausente por lesión en la primera jornada, aunque dependiendo de cómo se encuentre podría ser titular o disfrutar de algunos minutos en la segunda mitad, en cuyo caso sería titular el canterano Christian Mosquera.

La entrada del central hispano-brasileño por el sancionado Cömert se antoja como el único cambio que presentará el preparador valencianista respecto al once que debutó en LaLiga.

- Alineaciones probables:

Athletic: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Yeray, Yuri; Vesga, Sancet, Muniain; Iñaki Williams, Berenguer y Villalibre.

Valencia: Mamardashvili, Thierry, Gabriel Paulista o Mosquera, Diakhaby, Jesús Vázquez; Guillamón, Musah, Carlos Soler; Lino, Castillejo y Hugo Duro.

Árbitro: César Soto Grado (Comité Riojano).

Estadio: San Mamés.

Hora: 17.30.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los puestos: Athletic: 10º (1 punto), Valencia: 7º (3 puntos).

La clave: La capacidad del Athletic de arrinconar al Valencia en su campo, a través de la presión alta que propone Ernesto Valverde, y la de los de Gennaro Gatusso de impedirlo con el fútbol combinativo que ha elegido el técnico italiano.

El dato: El Valencia encadena cinco visitas ligueras sin perder en San Mamés, con cuatro empates y una victoria en la temporada 2018-2019, un 0-1 con gol de Cheryshev.

Las frases:

- Asier Villalibre: "Sabemos que el Valencia es un equipo poderoso físicamente y que nos va a costar, pero tenemos que seguir por el camino por el que venimos. Intentando hacer ocasiones, seguir atacando y defendiendo bien y presionarles".

El entorno: La afición bilbaína acabó contenta con el debut liguero del Athletic de Ernsto Valverde el lunes ante el Mallorca, pero echó en falta añadir goles al juego y las ocasiones, lo mismo que le solía ocurrir en la época de Marcelino García Toral.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EFE

ro-sm/jag