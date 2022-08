Alderete, Milla y Damián, bajas del Getafe para enfrentarse al Girona

Getafe (Madrid), 20 ago. El español Luis Milla, el paraguayo Omar Alderete y el uruguayo Damián Suárez serán las tres bajas del Getafe para enfrentarse al Girona el próximo lunes, tal y como confirmó en rueda de prensa el técnico Quique Sánchez Flores.

Tanto Milla como Damián se perdieron el primer encuentro del conjunto azulón, que perdió 0-3 en su estreno en Liga frente al Atlético de Madrid. Ambos, con problemas musculares, encaran la recta final de su recuperación pero, de momento, no pueden entrar en una convocatoria de Quique Sanchez Flores.

"En principio, seguimos con la recuperación de Luis y Damián. Son chicos que van avanzando bastante. A ver si tenemos suerte y pueden estar pronto", informó el técnico del Getafe.

La otra ausencia del Getafe será la de su último fichaje, Omar Alderete. Este viernes se hizo oficial su cesión hasta final de temporada con una opción de compra procedente del Hertha Berlín y aún tendrá que esperar para debutar.

"Alderete es uno de los jugadores que llevamos intentando traer al equipo desde hace algún tiempo. Finalmente las cosas han salido bien al final. Nos dará competencia. Conoce la Liga española de la temporada pasada. Viene con un problemita físico, no sabemos el tiempo que estará fuera. No vamos a dar fechas porque no queremos defraudar. Primero hay que curarlo y luego ponerlo en forma. Y cuando esté, va a competir".

El hueco en el lateral derecho que dejará Damián Suárez será ocupado, de nuevo, por Juan Iglesias, de quien Quique afirmó que fue "el mejor" del encuentro ante el Atlético de Madrid. El jugador procedente de la cantera del Getafe, desde su costado, fue un peligro constante con sus centros y llegadas hasta la línea de fondo para el cuadro rojiblanco. Por eso, repetirá con todas las garantías en Girona.

Mientras, Luis Milla, que aún no ha debutado en el Getafe desde que firmó con el club azulón este verano, prácticamente obligará a Quique a repetir con el trío de medios que se enfrentó al equipo de Diego Simeone: Nemanja Maksimovic, Mauro Arambarri y Carles Aleñá, aunque Portu, que jugó muy buenos minutos en la segunda parte, podría quitar el puesto a alguno de los tres.

La ausencia de Alderete no será un contratiempo para Quique, que repetirá con su trío de centrales formado por Stefan Mitrovic, Djené Dakonam y Domingos Duarte. Además, con sólo trece fichas de jugadores de campo más tres porteros, tendrá que completar la convocatoria con canteranos. Ante el Atlético, sumó seis: Vicente Bellmunt, Moi Parra -debutó tras sustituir a Borja Mayoral-, John Patrick, Álex Revuelta, Gorka Rivera y Álex Rodríguez. EFE

