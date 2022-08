Wall Street cae antes de la esperada subida de tasas de la Fed

Imagen de archivo de un gráfico del índice bursátil alemán DAX en una pantalla en la bolsa de Fráncfort, Alemania. 22 de febrero, 2022. REUTERS/Timm Reichert/Archivo

Por Lawrence Delevingne

19 ago (Reuters) - Las acciones estadounidenses caían y el dólar subía el viernes, pese a que el rendimiento de los bonos del Tesoro mejoraba, mientras los operadores sopesaban las alzas adicionales de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal para combatir la inflación.

* Ante el inminente aumento de tasas, acciones de alto crecimiento y tecnológicas como Amazon.com Inc y Alphabet Inc cedían más de un 2%. Los bancos bajaban, en camino a cerrar la semana en rojo, lo que podría interrumpir su racha de seis semanas de avances. Además, los malos resultados del fabricante de maquinaria pesada Deere & Co. contribuían a aumentar el riesgo.

* A las 1700 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones restaba 187,76 puntos, o un 0,56%, a 33.810,45 unidades; el índice S&P 500 perdía 44,69 puntos, o un 1,03%, a 4.239,46 unidades; y el Nasdaq Composite caía 233,32 puntos, o un 1,80%, a 12.731,94 unidades.

* Las acciones europeas cayeron, cerrando la semana a la baja, ya que el mayor incremento de los precios de producción alemanes en julio contribuyó a agravar las perspectivas económicas. El índice paneuropeo STOXX 600 cedió un 0,8%.

* La medida de acciones mundiales de MSCI retrocedía un 1,28%.

* "Cuando los actores del mercado vuelvan de sus vacaciones y miren hacia atrás (...) verán que los bancos centrales aún están lejos de lograr sus objetivos de frenar la inflación", dijeron los estrategas de tasas de ING en una nota a sus clientes.

* "Eso significa una lucha continua entre las expectativas de endurecimiento de los bancos centrales y los temores de recesión", agregó.

* La Fed necesita seguir subiendo los costos de endeudamiento para controlar la alta inflación, dijeron el jueves una serie de funcionarios del banco central de Estados Unidos, incluso mientras debatían a qué velocidad y hasta qué nivel subirlos.

* El dólar se beneficiaba de los comentarios de la Fed y de la cautela de los inversores, tocando un máximo de un mes. El índice dólar ganaba cerca de un 0,6%, a 108,14 unidades, y el euro caía un 0,5%, a 1,0036 dólares.

* El rendimiento de los bonos referenciales a 10 años del Tesoro estadounidense avanzaba, acercándose a su máximo de un mes, al 2,9776%.

* Los precios del petróleo sumaban un tercer día de ganancias tras sufrir pérdidas iniciales en la sesión.

* El oro se encaminaba a su primer declive semanal en un mes, tras tocar un mínimo de tres semanas. El oro al contado bajaba por quinta sesión consecutiva, cediendo cerca de un 0,5%, a 1.749 dólares por onza, en la que podría ser su mayor racha de pérdidas desde noviembre de 2021.

(Reporte de Lawrence Delevingne en Boston y Elizabeth Howcroft en Londres; editado en español por Carlos Serrano)