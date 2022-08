Viernes, 19 de agosto de 2022 (04.00 GMT)

EEUU TRUMP

Juez decidirá si publica las razones del registro a Trump sin datos sensibles

West Palm Beach (EE.UU.). El juez de Florida que estudió este jueves los argumentos a favor y en contra de publicar las razones que llevaron al FBI a registrar la vivienda de Donald Trump esperará a tener una versión editada y sin datos sensibles sobre la investigación para decidir si puede darla a conocer. Durante una audiencia de más de dos horas celebrada en West Palm Beach (Florida), el juez Bruce E. Reinhart escuchó a las dos partes -algunos de los principales medios de comunicación del país por un lado y la Fiscalía por el otro- de este "caso único", como lo describió, y se inclinó por una posible divulgación editada de la llamada "declaración jurada" que justificó el registro de Trump.

UCRANIA GUERRA CEREALES

Zelenski dice que no es realista negociar en medio de la invasión

Leópolis (Ucrania). El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, dijo este jueves que no es realista plantearse negociación de paz alguna con Rusia mientras la invasión continúe y las tropas invasoras sigan matando ucranianos. Zelenski subrayó esa convicción tras un encuentro con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.Los tres temas que dominaron la conversación fueron los problemas de seguridad alimentaria, la situación en la central nuclear de Zaporiyia y la falta de perspectivas de negociaciones de paz.

UCRANIA GUERRA

Guterres pide que no haya acciones militares en central nuclear de Zaporiyia

Leópolis (Ucrania)/Moscú. El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este jueves en Leópolis (Ucrania) que no haya acciones militares en la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, y que se logre un acuerdo para que sea utilizada como infraestructura civil y garantizar la seguridad de la zona. Rusia y Ucrania abogaron este jueves por el envío de una misión internacional a la central ucraniana de Zaporiyia, en medio de nuevas acusaciones sobre ataques a la planta nuclear, a la vez que discreparon sobre la necesidad de desmilitarizar la zona. "Las propuestas de desmilitarizar una zona en torno a la central nuclear de Zaporiyia son inaceptables", dijo Iván Necháev, portavoz ruso de Exteriores. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió este jueves en Leopolis al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que la organización garantice la desmilitarización de la planta nuclear para evitar que allí se produzca una catástrofe.

COREA CONFLICTO

Pionyang rechaza la oferta de apoyo económico de Seúl a cambio del desarme

Seúl. La hermana del líder norcoreano, Kim Yo-jong, rechazó este viernes tajantemente la oferta de ayuda económica a cambio de desarme planteada esta semana por el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, al que descalificó y cuya propuesta tachó de "absurda"."Ya incluso antes de ponderar la 'política hacia el Norte' de las autoridades surcoreanas podemos decir que no nos gusta el propio Yoon Suk-yeol", escribió la hermana de Kim Jong-un en un comunicado publicado este viernes por la agencia de noticias KCNA.

MÉXICO AYOTZINAPA

Comisión de Verdad de México concluye que Ayotzinapa fue "crimen de Estado"

Ciudad de México. La desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa fue un "crimen de Estado" en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles y no hay indicios de que estén vivos, concluyó este jueves de forma preliminar la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso. “La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano", declaró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno, en una conferencia de prensa.

VANUATU GOBIERNO

Vanuatu sumida en crisis después que su presidente disolviera el Parlamento

Sídney (Australia). Vanuatu, una nación insular del Pacífico, está sumida en una crisis política después de que el presidente, Nikenike Vurobaravu, disolviera la víspera el Parlamento nacional para evitar una moción de censura este viernes contra el primer ministro, Bob Loughman, a más de la mitad de su mandato.El líder de la oposición de Vanuatu, Ralph Regenvanu, y otros legisladores que impulsaron la moción de censura contra Loughman tienen previsto presentar este viernes un recurso legal para revertir la decisión de disolver el Parlamento, según publicó el diario de Vanuatu Daily Post.

BRASIL AEROPUERTOS

Brasil adjudica otros 15 aeropuertos y deja 92% del tráfico aéreo en privados

Sao Paulo. El Gobierno brasileño le otorgó este jueves a tres grupos privados la gestión de 15 aeropuertos, incluyendo el de Congonhas, el segundo en movimiento del país y que se lo adjudicó la española Aena, con lo que las concesionarias ya controlan el 92 % del tráfico aéreo del país. El gran vencedor en la séptima subasta de concesiones realizada por la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) fue Aena, que se adjudicó la gestión de 11 aeropuertos, entre ellos Congonhas, el segundo de mayor movimiento en el país con unos 22,8 millones de pasajeros al año de promedio hasta antes de la pandemia.

PARAGUAY GOBIERNO

El vicepresidente paraguayo pone en pausa su dimisión y pedirá pruebas a EEUU

Asunción. El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, desistió este jueves de formalizar su renuncia al cargo después de que EE.UU. lo señaló de "actos de corrupción significativos" y anticipó que solicitará "a los organismos correspondientes" pruebas de las acusaciones en su contra. Velázquez explicó en un comunicado que aún no dimitirá, luego de que el pasado viernes se dijera dispuesto a abandonar el cargo tras ser incluido por Washington en su lista de corruptos. "He decidido no renunciar a la Vicepresidencia de la República debido a que, como a cualquier ciudadano paraguayo, me ampara el derecho constitucional al debido proceso y fundamentalmente la presunción de inocencia", alegó.

R.UNIDO HUELGA

Una huelga de 45.000 trabajadores paraliza la red ferroviaria del Reino Unido

Londres. Con la inflación disparada en el Reino Unido por encima del 10 %, una huelga de más de 45.000 trabajadores ferroviarios dejó este jueves prácticamente paralizada la red de trenes del país, en protesta para exigir subidas salariales acordes con el incremento del coste de la vida. Solo el 20 % de los trenes habituales estaban programados durante la jornada, todos ellos entre las 07.30 de la mañana y las 18.30 de la tarde, y en algunas líneas cesó la circulación por completo en la sexta huelga del sector desde junio.

SALMAN RUSHDIE

El autor del ataque a Rushdie se declara no culpable y seguirá en prisión

Nueva York. Hadi Matar, el hombre acusado de apuñalar al escritor Salman Rushdie, se declaró este jueves no culpable de los cargos de intento de asesinato y de agresión presentados por un gran jurado del condado de Chautauqua, al noroeste del estado de Nueva York, y continuará en prisión provisional, según medios locales. Rushdie se disponía el pasado viernes a intervenir en una conferencia literaria en esa localidad, situada a algo más de seis horas por carretera de su residencia en la ciudad de Nueva York, cuando Matar saltó al escenario y le propinó numerosas puñaladas, que estuvieron a punto de costarle la vida. El joven de 24 años fue arrestado inmediatamente y este jueves compareció ante un juez para escuchar los cargos que le imputó un gran jurado, una figura habitual en este tipo de casos penales.

ISRAEL PALESTINA

Israel allana y clausura las seis ONG palestinas declaradas "terroristas"

Ramala. Israel allanó y clausuró este jueves las sedes en Ramala de las seis organizaciones palestinas que declaró como "terroristas" el año pasado, un paso más en lo que grupos defensores de derechos humanos y parte de la comunidad internacional consideran parte de una estrategia para acallar y amedrentar a la sociedad civil palestina. La Autoridad Nacional Palestina (ANP) condenó este jueves el registro y clausura de siete organizaciones no gubernamentales en Cisjordania ocupada por parte del Ejército israelí y exigió una reacción "urgente" de la comunidad internacional. Las agencias de la ONU que operan en los territorios palestinos instaron este jueves a Israel a detener su ofensiva contra una serie de organizaciones no gubernamentales palestinas en Cisjordania ocupada, tras la clausura este jueves de las oficinas de seis de ellas designadas como entidades terroristas.

CANADÁ ABUSOS

El Vaticano no investigará al cardenal Ouellet por agresión sexual

Ciudad del Vaticano. El papa Francisco considera que "no hay elementos suficientes" para investigar al cardenal canadiense Marc Ouellet, prefecto del Dicasterio para los Obispos, por abuso sexual, tras la denuncia presentada en el Vaticano por una antigua becaria de la diócesis de Quebec, afirmó este jueves la Oficina de Prensa de la Santa Sede. "El papa Francisco declara que no hay elementos suficientes para abrir una investigación canónica por agresión sexual del cardenal Ouellet", apuntó el director de la Sala de Prensa vaticana, Matteo Bruni, en un comunicado.

CORONAVIRUS VACUNAS

OMS recomienda el segundo refuerzo contra la covid para los grupos de riesgo

Ginebra. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó este jueves por primera vez el uso de una segunda vacuna de refuerzo contra la covid 19 en los grupos más susceptibles de desarrollar un cuadro clínico grave, tras observarse un declive de la inmunidad frente a la variante ómicron. Esos grupos incluyen a todas las personas mayores (cada país debe establecer a partir de qué edad, según criterios nacionales), a las personas inmunodeprimidas, a todos los adultos con enfermedades crónicas, así como a embarazadas y al personal sanitario.

PREMIOS BILLBOARD

Bad Bunny, Karol G, Becky G y Farruko lideran los Premios Billboard Latinos

Miami. Bad Bunny, Karol G, Becky G, Farruko, Rauw Alejandro, Aventura y Eslabón Armado encabezan la lista de finalistas de los Premios Billboard de la Música Latina 2022, una gala que se celebrará en Miami (EE.UU.) y se transmitirá en vivo por Telemundo el próximo 29 de septiembre. La lista la encabeza el puertorriqueño Bad Bunny, que suma 23 nominaciones, entre ellas a artista del año y álbum del año, por su disco "Un Verano Sin Ti", según la lista de finalistas difundida este jueves por la organización. EFE

