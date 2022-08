Restricciones aborto reducirían ingresos de las mujeres en 5%

(Bloomberg) -- Cada restricción antiaborto a nivel estatal contribuye a una caída del 5% en el ingreso total de las mujeres en edad fértil, según un estudio que se publicará próximamente.

Investigadores de la Escuela de Derecho Charles Widger de Villanova University y la Escuela Wharton de Pennsylvania University analizaron casi 4 millones de datos específicos de la encuesta de población actual de la Oficina del Censo de Estados Unidos para determinar su efecto.

Cuatro modelos indicaron que cada ley TRAP aplicada adicionalmente, que significa regulación específica de los proveedores de servicios de aborto, se asoció con una caída del 4,9% al 6,5% en los ingresos totales de las mujeres de 20 a 45 años, en comparación con la población total. En el modelo preferido de los investigadores, cada ley TRAP coincidió con una caída del 4,9% en los ingresos, según un borrador del estudio de julio, que saldrá el próximo año en la publicación de investigación SSRN.

El estudio también halló que la aplicación de una ley TRAP conduce a un aumento del 11,3% en la probabilidad de que una mujer en edad fértil abandone la fuerza laboral debido a las tareas del hogar en comparación con el resto de la población.

“Cada vez que se aprueban estas leyes, las mujeres clasifican en trabajos menos lucrativos, tienen menos éxito en sus carreras y son menos capaces de participar en trabajos muy lucrativos”, dijo Jonathan Zandberg, profesor de finanzas en Wharton y uno de los autores del artículo. Itay Ravid, profesor asistente de derecho en la Facultad de Derecho de Villanova, fue coautor.

Las leyes TRAP se han utilizado para restringir el acceso al aborto imponiendo restricciones onerosas a los proveedores en nombre de la seguridad del paciente. Estos pueden incluir la aplicación de estándares para los centros quirúrgicos ambulatorios a las clínicas o la promulgación de requisitos sobre el ancho de los pasillos o el tamaño de las habitaciones. A partir del 1 de agosto, 23 estados tenían leyes como estas, según Guttmacher Institute, que estudia el cuidado de la salud reproductiva.

La investigación ha hallado una y otra vez que el aborto está relacionado con la seguridad económica. Las pacientes obligadas a llevar a término un embarazo no deseado tienen cuatro veces más probabilidades de caer en la pobreza y enfrentar mayores pérdidas de empleo y, potencialmente, menores ingresos. La revocación de Roe vs. Wade en junio ha puesto en peligro el acceso al aborto para unos 33 millones de mujeres estadounidenses.

