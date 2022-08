Repunte bonos globales pierde fuerza ante evaluación de riesgos

(Bloomberg) -- El repunte más grande en los bonos corporativos globales en más de dos años está comenzando a perder fuerza a medida que los inversionistas evalúan los riesgos de nuevas alzas de tasas de los bancos centrales y un crecimiento más lento.

Esta semana, las primas de rendimiento de deuda corporativa están en camino de ampliarse por primera vez en cinco semanas, según muestra el índice Bloomberg Global Credit Corporate, reproduciendo los movimientos de bonos en moneda fuerte en mercados tanto desarrollados como emergentes.

Encargados de política monetaria de la Reserva Federal indicaron esta semana que siguen comprometidos con aumentar las tasas de interés para controlar la inflación, aunque mencionaron los riesgos de ajustar demasiado la política monetaria. James Bullard, uno de los presidentes de la Fed más hawkish, instó a otro aumento de la tasa de interés de 75 puntos básicos en septiembre.

“La reciente compresión de los spreads se ha visto impulsada por un posicionamiento demasiado defensivo de los inversionistas no solo en deuda, sino en la mayoría de los activos de riesgo”, dijo Mark Reade, encargado de investigación de renta fija en Mizuho Securities Asia. “Ahora que el posicionamiento de los inversionistas es más equilibrado, el crecimiento económico se está desacelerando y se acercan más aumentos de tasas y suministros, el repunte estival de los spreads tiene el tiempo contado”.

Estrategas de deuda de Goldman Sachs Group Inc., como Lotfi Karoui, escribieron en un informe el jueves que mantendrán una “postura defensiva”, ya que un sólido mercado laboral en Estados Unidos está creando riesgos al alza para el pronóstico de la tasa de fondos federales del banco de 3,25% a 3,5%.

Los estrategas predicen que los spreads de los bonos estadounidenses de alto nivel se ampliarán a 175 puntos básicos para fines de año, según el informe.

“Por el momento, la Reserva Federal todavía parece estar mirando a través de la lente de un entorno de ciclo tardío de sobrecalentamiento”, dijo en una entrevista Ann-Katrin Petersen, estratega sénior de inversiones del BlackRock Investment Institute, a Manus Cranny y Dani Burger, de Bloomberg Televison. Un giro dovish “no es probable en un plazo muy corto”, aunque podría suceder en 2023.

