Pellegrini: "El Mallorca sumó en Bilbao y suele sacar puntos en casa"

Sevilla, 19 ago. El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, afirmó en vísperas de la visita de su equipo al Real Mallorca que será "un partido difícil, como todos los de la Liga", ya que los bermellones "han sumado en Bilbao y es un equipo que suele sacar puntos en casa".

Pellegrini dijo este viernes en rueda de prensa que en esta primera salida de la temporada será clave "defender bien para no empezar por debajo" en el marcador, en un encuentro para el que causa baja el central Víctor Ruiz, quien se une a la amplia nómina de lesionados y de jugadores no inscritos, al sobrepasar el club el tope salarial.

El preparador sudamericano explicó que Víctor Ruiz "no viaja porque sigue con molestias en el gemelo", de modo que la "convocatoria será la misma del partido contra el Elche", pero sin el zaguero catalán, con sólo diecisiete futbolistas disponibles.

Manuel Pellegrini alabó a su homólogo en el conjunto mallorquín, el mexicano Javier Aguirre, quien "tiene una historia detrás", por lo que supone "una alegría su vuelta" a la Liga española y le deseó "suerte en los 36 partidos que le quedan" a partir del de este sábado.

El técnico santiaguino eludió "responder sobre las inscripciones", a pesar de que sigue sin poder utilizar a los siete jugadores no inscritos de su plantel, aunque admitió que "es una situación incómoda, por no jugar y por no saberse el futuro", si bien alabó "la importante aportación de todos ellos desde fuera del campo ante el Elche".

Pellegrini insistió en que le parecerá "bien si se vende un jugador importante para ayudar", pero no desea perder a futbolistas del plantel "sólo para ahorrarse un sueldo", así que aguarda expectante "a ver qué sucede en esta última semana de mercado" porque los dirigentes deben ser conscientes de que "a los canteranos es complicado exigirles si el club quiere conseguir algo".

El entrenador bético adelantó que Aitor Ruibal volverá a ocupar la posición de lateral derecho, donde "ya jugó el año pasado", y añadió que el canterano "se entrena en ese puesto e incluso de izquierdo" por tratarse de "un jugador que se adapta a varias funciones dentro del campo", una polivalencia que "le permite sumar más minutos".