Mariano García accede a la final de 800 con el mejor tiempo

Múnich (Alemania), 19 ago. El murciano Mariano García, ganador de su serie con 1:46.52, puso rumbo a la final de 800 metros de los Europeos de Múnich con el mejor tiempo de todos los participantes, mientras que el otro español en semifinales, el gallego Adrián Ben, quedó eliminado al ser penúltimo en su carrera.

Mariano García, campeón del mundo en Belgrado en pista cubierta este año, llegó a las semifinales con el tercer mejor tiempo de su serie (1:47.66) en la ronda clasificatoria.

En semifinales, el atleta de Fuente Álamo fue de menos a más. Comenzó la carrera último, incluso llegó a descolgarse un poco, pero fue remontando puestos hasta que a mitad del recorrido se puso primero adelantando por la calle dos. Como líder corrió al ritmo que quiso y, en la última curva, aceleró con un cambio de ritmo que fue imposible de seguir para sus rivales, entre ellos el británico Jake Whigtman, campeón mundial de 1.500, y el francés Gabriel Tual, único europeo en la final de los 800 del pasado Mundial de Eugene y que quedó eliminado.

"Queremos un metal en la final y apostamos por todo. Me he guardado cosas. Esperaba una carrera rápida pero al llegar a los doscientos metros se han frenado y yo he aprovechado para tirar. Querían correr, pues a correr", dijo el murciano en la zona mixta del Estadio Olímpico de Múnich.

Adrián Ben, quinto en los Juegos de Tokio, compitió en la primera serie. El gallego comenzó bien la carrera pero al paso por el 400 quedó relegado a la sexta plaza. Al enfilar la penúltima curva buscó salir a la calle dos para no sentirse tan encorsetado en el grupo y consiguió situarse cuarto, pero en la última recta, en el momento clave, se quedó sin fuerzas y paró el crono como séptimo en 1:49.26.

La victoria de la serie se la llevó el sueco Andreas Kramer con 1:48.37, seguido del italiano Simone Barontini, segundo por una milésima (1.48.51) con el francés Benjamin Robert, tercero.

"Me ha dado vergüenza la carrera que acabo de hacer. Puedo perder porque corra menos y los demás me ganen pero no en semifinales por estas cosas. Ha habido muchos golpes y en una carrera así no me viene bien. He reaccionado tarde, mal y por fuera y a falta de cien metros he visto que las opciones que tenía eran del diez por ciento", confesó el gallego.

La final de 800 metros se disputará el domingo a partir de las 19:40 horas.