Heying y Weinstein: "La tecnología nubla nuestra capacidad de adaptación"

Barcelona (España), 19 ago. Los biólogos y teóricos de la evolución Heather Heying y Bret Weinstein recogen en el libro “Guía del cazador recolector para el siglo XXI” (Editorial Planeta) una provocadora historia que ahonda en los orígenes de la evolución para poner solución a problemas de la vida moderna: "La tecnología nubla nuestra capacidad de adaptación".

En una entrevista con EFE, estos reputados biólogos evolucionistas han desarrollado en esta obra, número 1 en ventas en EEUU, los principales conflictos modernos y, rompiendo con el discurso políticamente correcto, ofrecen principios claros y prácticos para ayudar a tener una vida más feliz y próspera.

Los principales retos a los que se enfrenta la sociedad provienen de la incoherencia entre el estilo de vida actual y el legado evolutivo del ser humano, hecho que provoca que la mayoría de personas "estén más desganadas y deprimidas que nunca", a pesar de estar en la época "más prospera de toda la humanidad", destacan los autores, que además son matrimonio.

En esta "hipernovela", los científicos reflexionan sobre cuestiones fundamentales en nuestras sociedades, como el sexo, la dieta, la crianza, el sueño o la educación, y su relación con los nuevos avances tecnológicos: "Nuestros males nacen de la disonancia entre el mundo moderno y nuestros cerebros ancestrales".

"Aunque los humanos somos la especie que más rápido nos adaptamos a diferentes entornos, el ritmo de cambio actual va tan rápido que nos resulta imposible seguir el ritmo", explica en videoconferencia Weinstein, quien señala a la tecnología como la verdadera responsable de "nublar" nuestra capacidad de adaptación.

"Hemos evolucionado para vivir en clanes, pero ya no conocemos ni el nombre de nuestros vecinos", sostiene en la misma conversación Heying, que añade que la causa es el uso de Internet para comunicarse: "Que no se conozca el daño de algo no significa que no sea sustancial, y en unos años nos daremos cuenta de ello".

Por otro lado, la alimentación y el sueño, que siempre han obedecido a hábitos que han sobrevivido milenios, ahora están siendo "alterados y cuestionados", en parte por culpa del mercado estadounidense, que para Weinstein "es el que nos lidera hacia las malas decisiones".

Frente a estas amenazas, los autores recomiendan consumir productos frescos, evitar los transgénicos y priorizar las comidas en familia y amigos para estrechar lazos, cocinando a ser posible ingredientes que acerquen a cada persona a sus orígenes gastronómicos y étnicos.

Además, Weinstein asegura que, para regular el patrón de sueño, es importante dormir según el ciclo planetario, como han hecho siempre nuestros antepasados: "Despiértate con el sol y conoce las fases de la luna. Evita el café, la luz artificial y los malos hábitos antes de dormir".

El matrimonio de biólogos también defiende la importancia de instaurar prácticas sociales que se adapten mejor a nuestras características vitales y, así, "desde el punto de vista evolutivo, es importante evitar el sexo sin compromiso", aconsejan.

"El modelo relacional que se acomoda mejor a nuestras necesidades es la monogamia, pues es la relación de apareamiento que encaja mejor en una sociedad altamente productiva", resalta Heying, quien añade que es el sistema "que produce mayor bienestar, cooperación y equidad, comenzando por la crianza".

La bióloga argumenta que, más allá del bien de los hijos, la monogamia también es importante para la emancipación de la mujer: "Este sistema ayuda a que tanto los hombres como las mujeres se impliquen en la crianza de los niños, y así estas últimas pueden centrarse en encontrar su valor no reproductivo en el mundo".

Otro problema importante que destacan ambos biólogos evolutivos es lo que denominan como "la pandemia de la inmadurez", que consiste en la ausencia de responsabilidades que van acorde con la edad de cada persona.

Esto significa que actualmente los niños emergen al mundo de los adultos más "infantilizados": "La mayoría de personas que ejercen no se preocupan por su trabajo; eso es, en su definición, la tarea de un niño, un trabajo que hay que hacer pero que se invierte en él", comenta Weinstein.

De esta forma, la "Guía del cazador recolector para el siglo XXI" es esencial para entender las desventajas de la tecnología más allá de sus beneficios para con la longevidad, comodidad y prosperidad de la especie humana, en una época en la que la mayoría de las personas siente que su vida "carece de sentido".

La superpoblación, el poder sin precedentes de las herramientas de que dispone el ser humano y la interconexión de los sistemas tanto económicos, ecológicos y de difusión tecnológica son amenazas existenciales para el futuro.

Bret Weinstein y Heather Heying lo tienen muy claro: "Si el problema es evolutivo, la solución también". EFE

