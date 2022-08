Guerra en Ucrania se encuentra paralizada, dice Occidente

(Bloomberg) -- La invasión de Ucrania por parte de Rusia se encuentra casi en un punto muerto operativo, sin que actualmente ninguna de las partes pueda lanzar una ofensiva que afecte materialmente el curso del conflicto, de acuerdo a una evaluación de funcionarios occidentales.

Con ambos lados más conscientes de que enfrentan un maratón en lugar de una carrera corta en una guerra que ya casi cumple seis meses, el ritmo del conflicto se ha desacelerado, dijeron los funcionarios bajo condición de anonimato. Agregaron que la pregunta ahora es si Ucrania puede generar un contraataque convincente en el otoño.

La evaluación surge después de un período en el que los funcionarios de Kiev habían estado hablando de la posibilidad de una contraofensiva inminente para retomar Jersón, una ciudad portuaria fluvial de unos 290.000 habitantes que las fuerzas rusas capturaron mientras arrasaban el sur del país al comienzo de la guerra.

La ciudad está en la orilla occidental del enorme río Dnipro, y las condiciones se han vuelto cada vez más precarias para que las fuerzas rusas la defiendan y abastezcan, ya que la artillería ucraniana ha destruido los puentes disponibles.

Esa amenaza llevó a los comandantes rusos a transferir fuerzas desde los principales campos de batalla de la región de Dombás, más al este. Junto con los ataques ucranianos a las líneas de suministro muy por detrás de las líneas rusas, posibilitados por la llegada de los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad de Estados Unidos, o HIMARS, que debilitaron el avance ruso y redujeron las crecientes bajas ucranianas.

Sin embargo, los refuerzos rusos en el frente sur se están atrincherando, lo que hace que cualquier contraofensiva ucraniana inmediata, que normalmente requeriría tres veces más infantería atacante que defensora para tener éxito, sea más desafiante y menos probable.

En cambio, los analistas militares independientes ven a Ucrania tratando de reducir las líneas de suministro rusas hasta que las operaciones de combate se vuelvan insostenibles, una estrategia que depende de un flujo continuo de artillería y municiones de largo rango desde EE.UU.

La campaña rusa en Ucrania ya enfrenta una grave escasez de municiones y enfrenta dificultades para reemplazar al personal perdido, dijeron los funcionarios occidentales. Sin embargo, Ucrania sigue siendo superada en los combates de artillería del Dombás, mientras que la ciudad de Járkov ha vuelto a ser objeto de fuertes bombardeos.

La Flota del Mar Negro de Rusia lucha por funcionar, puesto que la mitad de sus aviones de combate de aviación naval están fuera de uso después de las explosiones del 9 de agosto en el aeródromo de Saki, en Crimea, dijeron los funcionarios occidentales, y agregaron que esto ha obstaculizado la capacidad de Rusia para amenazar de manera convincente con un ataque anfibio a Odesa.

Una serie de ataques recientes por parte de Ucrania contra bases aéreas en Crimea, que el presidente Vladímir Putin anexó en 2014, muestran que las fuerzas ucranianas están teniendo un impacto real detrás de las líneas rusas, golpeando las líneas de suministro para las unidades de combate en el frente, además de tener un efecto psicológico en el liderazgo ruso, dijeron los funcionarios occidentales. Los funcionarios no proporcionaron pruebas de cómo llegaron a esa conclusión.

Los funcionarios dijeron que también estaban observando de cerca los eventos en la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia en el sur de Ucrania. Bloomberg informó el viernes que Rusia probablemente está usando la planta para proteger a sus tropas y equipos, poniendo en riesgo la seguridad de sus operaciones, según funcionarios de inteligencia europeos.

Los funcionarios occidentales consideraron que el principal riesgo para la planta era su desconexión de la red eléctrica, en lugar de los bombardeos. Sin una conexión eléctrica, la planta se vería obligada a depender de generadores diésel para mantener en funcionamiento los sistemas de refrigeración de los reactores nucleares de la planta.

La planta es la más grande de Europa, pero los generadores están intactos y hay mano de obra para mitigar este riesgo, según los funcionarios.

