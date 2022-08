EE.UU. dice Zelenski debería unirse a cumbre G20 si Putin asiste

(Bloomberg) -- La Casa Blanca dijo el viernes que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, debería participar en una cumbre del Grupo de los 20 en Bali si Vladímir Putin asiste, después de que el líder de Indonesia dijera que el presidente ruso probablemente se uniría.

“El propio presidente Biden ha dicho públicamente que no considera correcto que el presidente Putin asista a la reunión del G20 mientras libra su guerra contra Ucrania”, dijo el Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca en un comunicado. Sin embargo, si Putin asiste, Estados Unidos cree que Zelenski también debería hacerlo.

Por su parte, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo el jueves que espera que tanto Putin como el presidente chino Xi Jinping asistan a la cumbre que tendrá lugar en noviembre, en línea con su deseo de no tomar partido por la guerra en Ucrania y lo que EE.UU. asegura es un comportamiento más agresivo de parte de China en la región. EE.UU. y sus aliados han insistido en que Putin sea tratado como un paria tras la invasión rusa a Ucrania, pero países como Indonesia e India han rechazado esa idea.

“Xi Jinping vendrá. El presidente Putin también me ha dicho que vendrá”, dijo Jokowi, como se conoce al presidente, al editor en jefe de Bloomberg News, John Micklethwait, en una entrevista. Fue la primera vez que el líder de la cuarta nación más poblada del mundo confirmó que ambos planeaban asistir a la cumbre de noviembre.

La insistencia del NSC en que Zelenski “participe” en la cumbre deja abierta la posibilidad de que Zelenski pueda unirse virtualmente en lugar de asistir en persona. Eso es lo que sucedió en julio, cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, estuvo presente de forma virtual en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20.

Biden aún no ha confirmado si viajará a Bali para asistir a la conferencia, aunque funcionarios estadounidenses han participado en reuniones antes de la cumbre de líderes. Biden y Xi también dijeron que planean tener una reunión en persona, en lo que sería su primera interacción cara a cara desde que Biden asumió la presidencia.

En marzo, Biden dijo que creía que Rusia debería ser expulsada del G20 tras su invasión a Ucrania, pero reconoció que otros miembros del grupo, incluida Indonesia, podrían no estar de acuerdo. Los funcionarios de la Casa Blanca han dicho que transmitieron en privado a Indonesia su deseo de que Rusia no asista.

