Dirigencia de Pumas ratifica a técnico argentino Lillini

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Pese a una racha de cinco partidos sin triunfo, el vicepresidente deportivo de Pumas Miguel Mejía Barón salió el viernes al paso de rumores y especulaciones, y afirmó que el entrenador argentino Andrés Lillini está firme en su puesto, además de negar que el club esté obligado a darle minutos a Dani Alves.

Los universitarios dilapidaron una ventaja de dos goles la víspera y cayeron 3-2 ante el San Luis para extender a cuatro su racha de encuentros sin ganar en la Liga MX, todos desde que el astro brasileño Alves debutó con el club.

Adicionalmente, Pumas fue vapuleado 6-0 por el Barcelona en el encuentro amistoso por el trofeo Joan Gamper.

“El resultado que obtuvimos en Barcelona fue un golpazo tremendo que ha tenido consecuencias”, admitió Mejía Barón. “Eso provocó rumores, inestabilidad y dudas sobre qué puede pasar con Lillini y lo que va a pasar es que se queda todo el torneo, es una decisión total de parte de la directiva universitaria”.

Algunos hinchas y analistas han cuestionado abiertamente la capacidad de Lillini para dirigir a una plantilla que para este torneo tiene más nombres que en el pasado. El estratega tomó al equipo luego de trabajar con los juveniles de Pumas y ya logró meterlos a una final de liga y una de la CONCACAF con plantillas más modestas que la actual.

Paradójicamente, este torneo ha sido más complicado para Pumas, que apenas tiene un triunfo y con ocho puntos se coloca en la 15ta posición entre 18 equipos de la máxima categoría.

Se trata de números pobres, luego que la dirigencia puso fin a años de austeridad y decidió fichar jugadores más reconocidos, entre ellos el argentino Eduardo “Toto” Salvio, quien llegó procedente de Boca Juniors y Alves, del Barcelona.

“Es un grupo que tiene seis incorporaciones y no es fácil para crear armonías, pero eso se necesita tiempo y a veces no lo hay”, agrego el dirigente.

Alves, el jugador más laureado de la historia, decidió fichar con Pumas buscando tener un rodaje con el que no contaba ya en España. Su objetivo es llegar en una forma física y futbolística óptima para el Mundial de Qatar 2022.

Desde que llegó a México ha jugado todos los minutos en los cuatro partidos de Liga MX que ha disputado a pesar de que, por momentos, especialmente en los segundos tiempos, deja de hacer recorridos.

Eso desató los rumores en la prensa mexicana sobre una cláusula en el acuerdo de Alves que obliga a Lillini a tenerlo dentro del campo.

“El mal momento coincidió con la llegada de Alves y dio lugar a esas conjeturas ingeniosas y son buenas ideas para entrar en polémica porque eso vende, pero cualquier profesional no se prestaría a una tontería así. Parece una broma, pero como sé que no lo es, les digo que pueden certificar que eso no es verdad”, dijo el dirigente.

El conjunto capitalino, uno de los cuatro equipos más populares de México, busca romper una sequía de títulos que data del Clausura 2011.

Para intentarlo deberá mejorar en la segunda parte del torneo para meterse a la liguilla por el título y Mejía Barón sabe que ya no hay tiempo que perder.

Pumas enfrenta el próximo domingo a Santos en el estadio Olímpico de la capital con la necesidad apremiante de ponerle fin a su mal momento.

“No me espanta la palabra crisis, si hay que hacerlo tiene que ser naturalmente porque estar en crisis en cualquier actividad es parte de los retos que te da la vida como persona y como grupos, en la vida hay baches y crisis”, dijo Mejía Barón. “Hoy estamos en alarma en descontento y angustiados, pero confiados en que tenemos gente madura para salir delante de esto”.