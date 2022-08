U.N. Secretary General Antonio Guterres visits port in Odesa

Start: 19 Aug 2022 09:00 GMT

End: 19 Aug 2022 12:00 GMT

ODESA, UKRAINE: U.N. Secretary General Antonio Guterres visits port in Odesa to observe grain export and holds a news briefing.

Restrictions:

BROADCAST: None

DIGITAL: None

Source: REUTERS

Aspect Ratio: 16:9

Location: Ukraine

Topic: Politics / International Affairs

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com