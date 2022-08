Rusia bombardea Járkov antes de reunión de jefe de ONU, Zelenski y Erdogan en Ucrania

Rusia bombardeó el jueves la región de Járkov, horas antes de un encuentro entre el jefe de la ONU y los presidentes de Ucrania y Turquía para hablar del impacto de la guerra y sus posibles salidas, casi seis meses después de la invasión rusa.

Añade nuevos bombardeos sobre Járkov, declaraciones sobre central nuclear ///Kiev, Ucrania, 18 Ago 2022 (AFP) - Rusia bombardeó este jueves la región de Járkov, matando al menos a cinco personas, horas antes de un encuentro entre el jefe de la ONU y los presidentes de Ucrania y Turquía para hablar del impacto de la guerra y sus posibles salidas, casi seis meses después de la invasión rusa. Antonio Guterres, Volodimir Zelenski y Recep Tayyip Erdogan, que se reunirán en Leópolis, en el oeste del país, discutirán el reciente acuerdo para la exportación de cereales ucranianos, "la necesidad de una solución política al conflicto" y la seguridad de la central nuclear de Zaporiyia, señaló el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric.Rusia negó que su ejército haya desplegado "armas pesadas" en la central nuclear de Zaporiyia, ubicada en el sur de Ucrania. Esta planta, la mayor de Europa, está ocupada desde marzo por el ejército ruso, y es blanco de bombardeos de los que Rusia y Ucrania se acusan mutuamente.El miércoles, en su tradicional mensaje diario, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, indicó que el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, "ya llegó a Ucrania"."Trabajaremos juntos para conseguir los resultados que Ucrania necesita", afirmó Zelenski.Guterres sostendrá una reunión bilateral con Zelenski y el viernes visitará Odesa, uno de los tres puertos utilizados en el acuerdo de exportación de granos, antes de viajar a Turquía para visitar el Centro de Coordinación Conjunta (CCC) que supervisa el acuerdo.Según la ONU, entre el 1 y el 15 de agosto se autorizó la salida de 21 graneleros que transportaron un total de 563.317 toneladas de materias primas agrícolas, incluidas 451.481 toneladas de maíz.Los principales destinos de esos envíos fueron Turquía (26%), Irán (22%) y Corea del Sur (22%).El primer navío humanitario fletado por la ONU, cargado con 23.000 toneladas de trigo, salió de Ucrania el martes con destino a África, como parte del acuerdo alcanzado en julio con mediación de la ONU y Turquía. - Riesgo alimentario - Ucrania y Rusia son dos de los mayores exportadores mundiales de granos, cuyos precios se han disparado desde la invasión rusa el 24 de febrero.Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), 345 millones de personas en 82 países enfrentan una inseguridad alimentaria aguda -una cifra récord-, mientras que hasta 50 millones de personas en 45 países corren el riesgo de morir de hambre si no reciben ayuda humanitaria. Zelenski continuó su movilización diplomática al informar de conversaciones esta semana con el ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon; el presidente de Zambia, Hakainde Hichilema; su par francés, Emmanuel Macron; y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen."La diplomacia en interés de nuestro país ha estado muy activa los últimos días", expresó Zelenski, al anunciar una ceremonia para recibir a los nuevos embajadores de España, Bélgica, Kirguistán y Rumanía."Ya 55 misiones diplomáticas han retomado su trabajo", destacó.El gobernante busca ayuda financiera y material para su país e insiste en sanciones más severas contra Moscú. En el terreno, los combates continúan y dejan nuevas víctimas civiles. Ucrania reportó cinco muertos en bombardeos rusos contra Járkov el jueves por la mañana.También señaló que otro bombardeo con misiles impactó sobre la ciudad de Krasnograd, unos 80 kilómetros al sur de Járkov, causando otros dos muertos.En la víspera, Járkov ya había sido víctima de bombardeos en los que murieron siete personas, según las autoridades locales.Situada a unos 40 kilómetros de la frontera rusa, Járkov es regularmente atacada por el ejército ruso desde el inicio de la guerra a finales de febrero, pero nunca ha sido tomada por las tropas invasoras.Cientos de civiles han muerto en la región desde el comienzo de la invasión, según un recuento de las autoridades locales. - Riesgo nuclear - En el sur de Ucrania, la situación seguía tensa alrededor de la central nuclear de Zaporiyia.Rusia aseguró que "no dispone de armas pesadas en el complejo", como aseguró Ucrania, y que "allí solo hay unidades que se encargan de la seguridad".Rusia acusó a Kiev de querer preparar "una ruidosa provocación" en ese lugar coincidiendo con la visita a Ucrania del secretario general de la ONU.Desde finales de julio, Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de varios bombardeos que cayeron en el área de la central.Uno de esos bombardeos cayó en un edificio de almacenamiento radiactivo y otro provocó la suspensión automática de un reactor."Nadie podía prever que las tropas rusas dispararían contra los reactores nucleares con tanques. Fue algo sin precedentes", denunció el ministro ucraniano del Interior, Denys Monastyrsky, durante una visita a Zaporiyia, ciudad situada a 50 km de la planta."Debemos prepararnos para todos los escenarios posibles", advirtió al acusar a Rusia de ser un "Estado terrorista (...) Mientras Rusia controle la central nuclear de Zaporiyia, habrá grandes riesgos".Igualmente, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, consideró el miércoles "urgente" que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) realice una "inspección" a la central.La ocupación del sitio por los soldados rusos "constituye una grave amenaza para su seguridad y aumenta los riesgos de un accidente o incidente nuclear", dijo Stoltenberg en Bélgica, donde urgió la inspección de la OIEA a la central.