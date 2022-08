Pixel 6a, con inteligencia artificial y excelente módulo de cámaras

HANDOUT - Cristal por delante, plástico por detrás, el chip Tensor de Google en el interior. El Pixel 6a es el nuevo móvil inteligente de Google en la gama media. Foto: Google/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

"Tensor" es el nombre del sistema de chips desarrollado por Google y con el cual la compañía equipa sus dispositivos desde el año pasado. En los actuales modelos de teléfonos móviles de gama alta Pixel 6 y Pixel 6 Pro, el sistema Tensor logró convencer, especialmente con la aplicación de la cámara. Con el nuevo Pixel 6a, Google también lleva este procesador basado en inteligencia artificial por primera vez a la gama media. Desde el Pixel 3a, la compañía había equipado sus variantes "a" con algo menos de potencia. El procesador del nuevo Pixel 6a garantiza que todas las aplicaciones y juegos se inicien rápidamente y se ejecuten sin problemas. En la práctica tampoco se nota que el 6a tiene una memoria principal algo austera de tan solo 6 gigabytes (GB), frente a los 8 GB del Pixel 6 y hasta 12 GB en el Pixel 6 Pro. La memoria flash para almacenar fotos, imágenes, aplicaciones y documentos es de 128 GB y lamentablemente no se puede ampliar con una tarjeta de memoria externa. Por este motivo, los propietarios del 6a tendrá que eliminar archivos regularmente o bien trasladar el almacenamiento a la nube. A primera vista, hay poca diferencia con los modelos superiores. La llamativa franja para las cámaras posteriores está tan presente como los altavoces estéreo y la pantalla que llena el frontal y destaca con el orificio de la cámara perforado en el display. En comparación con el Pixel 6, de tamaño similar, el 6a es 29 gramos más ligero. La parte trasera es de plástico en lugar de cristal. Si bien la carcasa es tan sólida y de buen acabado como la de su hermano mayor, es un poco más sensible a los arañazos que el Gorilla Glass Victus de los Pixel 6 y 6 Pro. Aunque la pantalla OLED de solo 6,1 pulgadas carece de la rápida tasa de refresco del Pixel 6, el nuevo modelo de gama media presenta un excelente brillo máximo de 1000 candelas para el modelo básico. Los dos modelos más caros de Pixel, en cambio, "solo" alcanzan una luminosidad de 800 candelas. Por lo demás, la pantalla del 6a ofrece un excelente nivel de nitidez y colorido. El Pixel 6a tiene dos cámaras de 12 megapíxeles en la parte trasera: una cámara principal y una cámara ultra gran angular. Las fotos son de buena calidad, sobre todo aquellas a la luz del día son nítidas y coloridas. A diferencia de muchos modelos de fabricantes asiáticos, el Pixel 6a no exagera los colores. El rendimiento del 6a es mejor con poca iluminación ambiental, y en la oscuridad apenas hay ruido de color. El modo de visión nocturna garantiza excelentes resultados. Las cualidades del zoom, por el contrario, son menos convincentes debido a la falta de un teleobjetivo. Con el zoom digital a 2 aumentos, las imágenes conservan su nitidez, pero a 7 aumentos, los detalles se vuelven borrosos. El modo de retrato, en cambio, es convincente y funciona tanto para objetos y mascotas como para personas. La potencia del sistema del chip Tensor se hace notar en la aplicación de la cámara. Por ejemplo, el Pixel 6a puede reducir eficazmente el ruido del color en el modo nocturno. La inteligencia artificial también permite una fiel representación de los más variados tonos de piel. El dispositivo cuenta además con la característica "Magic Eraser", una goma de borrar digital con la que se pueden eliminar personas y objetos de una imagen después de tomarla. La aplicación "Recorder" es exclusiva de los tres modelos actuales de Pixel. Esta no solo puede grabar el lenguaje hablado como un archivo de audio, sino también convertirlo en texto escrito en tiempo real. Todo esto sin estar el dispositivo en línea. La practicidad del Pixel 6a también se ve favorecida por su muy respetable duración de la batería: nueve horas y 30 minutos de uso continuo. En comparación, el Pixel 6 Pro ofrece algo menos de diez horas de autonomía. El Pixel 6a está a la venta desde finales de julio con una excelente relación calidad-precio en comparación con el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro. El económico dispositivo de gama media cuenta con una brillante pantalla OLED, una excelente cámara que da lo mejor de sí en condiciones de poca luz y una potencia basada en IA. Algunos aficionados a la fotografía echarán de menos un teleobjetivo. dpa