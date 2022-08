"Neon White", una frenética cacería de demonios

SCREENSHOT - La lógica del juego es sencilla: quien elimine más demonios podrá permancer en el cielo. Foto: ---/Annapurna Interactive/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Por todos conocido en entregas como "Doom", "The Legend of Zelda" o "Super Mario": el llamado "speedrunning" es el arte de completar un juego lo más rápido posible. En "Neon White", esto no es una opción, sino elemento clave del juego. El personaje de "Neon White", un antiguo y temido asesino a sueldo, no llega al infierno tras su muerte, sino al cielo. Allí tendrá que competir contra otros asesinos por la oportunidad de vivir para siempre en el paraíso. El que mata más demonios, se queda. Los personajes y los diálogos recuerdan al anime, pero el juego se toma a sí mismo tan poco en serio que parece más bien una parodia. "Neon White" es un juego de disparos y plataformas en primera persona. Cada nivel debe completarse lo más rápidamente posible, ya que los recorridos de A a B solo duran unos minutos cada uno. Para superar el camino entre las plataformas de los pomposos castillos celestiales, hay que recurrir a la ayuda de cartas, que en realidad son armas, que se consiguen matando rápidamente a un demonio. Estas permiten realizar saltos y embestidas, cuyo éxito depende de la rapidez y habilidad con las que se cambian las cartas. Sin embargo, la dificultad del juego no es de subestimar. Para desbloquear nuevos niveles, a menudo se necesita un determinado rango, al que se llega superando con éxito y bastante margen de tiempo los niveles anteriores. Por lo tanto, si se ha necesitado mucho tiempo para llegar al final, habrá que volver a empezar para mejorar los tiempos. Para muchos será justamente este reto el mayor atractivo. Si bien algunos niveles pueden llevar al borde de la desesperación, "Neon White" tiene un gran potencial adictivo. "Neon White" está disponible para PC y Nintendo Switch. dpa