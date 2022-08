Nairo Quintana se retira de la Vuelta a España tras su descalificación en el Tour

FOTO DE ARCHIVO. Ciclismo - Tour de Francia - Etapa 11- Albertville a Col du Granon Serre Chevalier - Francia - 13 de julio de 2022 - Nairo Quintana del equipo Arkea-Samsic es visto después de la etapa 11. REUTERS/Christian Hartmann

18 ago (Reuters) - El ciclista colombiano Nairo Quintana se retiró de la Vuelta a España, que comienza el viernes, después de que sus resultados en el Tour de Francia hayan sido anulados tras dar positivo por la sustancia prohibida tramadol, dijo el jueves el deportista de 32 años.

Quintana, ganador del Giro de Italia en 2014 y de la Vuelta a España en 2016, quien terminó sexto en la clasificación general en el Tour del mes pasado, fue descalificado el miércoles después de que el análisis de dos muestras de sangre seca revelara la presencia de tramadol y sus dos principales metabolitos.

Quintana, que corre para el equipo Arkea-Samsic, había dicho tras la noticia del tramadol que tenía la intención de participar en la Vuelta. Pero publicó un vídeo en Instagram en el que se retractó de su decisión a pesar que aún podía competir.

"Han pasado unas horas y he podido reflexionar durante la noche y, ahora mismo, no tengo cabeza y el cuerpo no está para hacer la competición", dijo Quintana, que peleará su caso en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés).

El tramadol, un medicamento para el dolor, está prohibido por el reglamento médico de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y está restringido sólo en competición. Su uso no se considera una infracción antidopaje. Quintana ha negado haberlo usado.

"Aunque ayer había dicho que iba a hacer la Vuelta a España, aún no me encuentro en condiciones. Prefiero retornar a casa, organizar y preparar mi defensa", dijo Quintana.

"Sobre la notificación que me ha llegado el día de ayer, estaré trabajando durante estos 10 días para demostrar que no tengo ningún problema y nuevamente nos veremos en las próximas competiciones".

(Información de Shrivathsa Sridhar en Bangalore; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)