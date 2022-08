Medvedev: "Me encantaría que todas las canchas fueran como la de Nueva York"

Cincinnati (EE.UU.), 18 ago. El ruso Daniil Medvedev, número uno del ránking mundial, reflexionó este jueves sobre las diferencias entre las canchas en los distintos torneos del Tour y reconoció que le gustaría que "todas" fueran como la del Abierto de Estados Unidos, del que es vigente campeón.

Lo hizo después de imponerse al canadiense Denis Shapovalov en la pista Grand Stand del Masters 1.000 de Cincinnati, que, consideró, es distinta incluso con respecto a la central de este mismo torneo.

"A algunos les gusta esta pista, a otros, no. A mí me encantaría que todas las pistas fueran como la de Nueva York, pero también entiendo que no sería correcto", dijo Medvedev en la rueda de prensa posterior a su encuentro.

"Es una parte complicada de nuestro trabajo, porque debes adaptarte y tratar de ganar partidos más allá de la superficie y de las bolas", agregó.

El ruso, que fue campeón de este torneo en 2019, tomó como ejemplo Indian Wells y Miami, eventos en los que nunca ha logrado ser protagonista pese a ser uno de los mejores jugadores del mundo.

"Por ejemplo, para mí, todavía no he encontrado la manera de jugar bien en Miami e Indian Wells. En Miami, mi mejor resultado son los cuartos de final. En Indian Wells nunca superé la tercera ronda, y me considero un buen jugador en superficie rápida", aseguró.

Medvedev jugará los cuartos de final de Cincinnati contra el estadounidense Taylor Fritz, que eliminó este mismo jueves al ruso Andrey Rublev. EFE

