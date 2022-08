La candidatura de virólogo en el PD enciende la campaña electoral en Italia

Roma, 18 ago. La candidatura en las filas del progresista Partido Demócrata (PD) italiano del virólogo Andrea Crisanti, que se convirtió en uno de los expertos más consultados y entrevistados durante la pandemia, desató las críticas por parte del resto de partidos y reavivó la polémica sobre algunas posiciones antivacunas de la derecha, en medio de la campaña para las elecciones generales del 25 de septiembre.

Este martes, el PD publicó sus listas de cara a las elecciones generales del 25 de septiembre, adelantadas después de que el Gobierno tecnócrata y de unidad nacional de Mario Draghi perdiese la mayoría, y la mayor sorpresa fue la candidatura del experto en enfermedades infecciosas y profesor del Imperial College de Londres.

Inmediata fue la reacción del resto de partidos italianos que consideraron que el PD se aprovechaba de la pandemia e utilizaba una figura muy conocida para la opinión pública para ganar votos, así como criticaban las diferentes posiciones que Crisanti mantuvo durante la crisis sanitaria.

La polémica se reavivó después de que Crisanti afirmase en una entrevista a los medios italianos: “Si hubiéramos estado en manos de Salvini, habría 300.000 víctimas de Covid en lugar de 140.000”.

“Especular con los muertos para atacar a Salvini es algo más que vergonzosos. Pedimos que el secretario (del PD) Enrico Letta se desvincule de las palabras del experto", afirmó la Liga de Matteo Salvini en una nota.

A lo que Letta respondió en sus redes sociales que "La lluvia de reacciones a la candidatura de Crisanti deja claro que en la derecha impera la cultura antivacunas".

Por su parte, el ministro de Sanidad, Roberto Speranza, también agregó que "lamentablemente, por parte de la derecha, ha habido demasiadas ambigüedades en este ámbito (la vacunación anticovid) de algunos miembros de los partidos"

El líder de Italia Viva, Matteo Renzi, también se sumó a las críticas y afirmó que "la gestión de Crisanti como virólogo fue alarmista. No quería los cierres al principio y luego durante todo el 2021, en mi opinión hasta excesivos”, concluyó Renzi.

Mientras que el líder de Azione, Carlo Calenda, afirmó: “Hemos apoyado con lealtad todas las medidas tomadas por los distintos gobiernos pero ahora no exploten la pandemia”.

Por su parte, Crisanti aseguró que es afiliado al PD desde 2016 y defendió la participación de los técnicos en la política. "No me veo como ministro de Sanidad pero sin embargo, creo una cosa, estoy convencido de ello: las experiencias pasadas han demostrado cómo la política debe hacer uso de los técnicos , ya sean de carácter científico, política económica, etc", explicó. EFE

