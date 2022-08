J. A. Bayona: Ni “Harry Potter” ni “Game of Thrones” existirían sin Tolkien

Ciudad de México, 17 ago. Parte del regreso de "La Tierra Media" del universo de “El señor de los anillos” de J.R.R. Tolkien para la serie de Prime Video estuvo en manos del director español Juan Antonio Bayona, quien aseguró este miércoles en México que el escritor británico fue quien sentó las bases de las historias fantásticas en el mundo que en la actualidad lideran la industria audiovisual.

“(J.R.R. Tolkien) es el origen de todas las historias de fantasía que disfrutamos hoy en día, ‘Harry Potter’, ‘Star Wars’, de ‘Game if Thrones’ no existirían sin ‘El señor de los anillos’, y el poder volver a la base y llevarlos a la pantalla, para mí es un sueño”, confesó Bayona en la premier de “Lord of the Rings: The Rings of Power” en Latinoamérica ocurrida en la Ciudad de México.

Gran parte del elenco de la esperada serie basada en los apéndices del escritor visitó México donde pasará un par de días para la promoción de lo que se presume es la serie de ficción televisiva más cara de la historia.

“La presión nunca viene por el presupuesto, hemos tenido los medios que necesitábamos. La presión viene más de cómo contar una historia y volver a La Tierra Media, otra vez que la gente tiene muchas ganas de volver ahí y no defraudarle”, añadió.

El origen y la creación de los anillos de poder, años antes de lo narrado en los libros de Tolkien y en las películas dirigidas por Peter Jackson, es parte de la propuesta de Patrick McKay y J.D. Payne para la serie de ocho capítulos que estrenará el 2 de septiembre por Prime Video.

“Estuvimos muy dedicados en contar una historia que no se hubiera contado, encontrar algo en Tolkien que no hubiera pasado antes en las películas y llevarlos a una nueva aventura y hay muchas sorpresas en el proceso”, comentó a Efe McKay, "showrunner" y escritor.

Entre esas “sorpresas” está el regreso de personajes femeninos como el caso de Galadriel, interpretada por Morfydd Clark, también presente en el evento.

“Una de las cosas que encontramos fue que hay increíbles y vibrantes personajes femeninos en Tolkien y ahora somos capaces de volverlos a traer a la pantalla", ahondó el escritor.

TOLKIEN, LA DIFERENCIA DEL RESTO

Para Ben Walker, quien es High King Gil-galad en la ficción, Tolkien dejó grandes enseñanzas para la humanidad en cuestión de unidad.

“Algo que Tolkien entendió y con lo que el mundo se puede identificar es la necesidad de esperanza y de unirse para superar el mal y creo que es lo que vemos en el show”, respondió a Efe el actor de “Abraham Lincoln, Vampire Hunter” (2010).

Para Patrick, algo que diferencia a Tolkien del resto de los escritores fantásticos es la gama completa que su historia e universo contempla así como el obsesivo involucramiento en cada parte de su obra.

"Tolkien tiene algo muy especial y único y es que toca todas las notas del piano, a lo que me refiero es al tono de su trabajo: es dulce, es cálido, es terrorífico, dramático, político, hay poesía y sabiduría", dice McKay.

LATINOS AL FIN

Gran parte del elenco que cuenta la historia es multicultural con un actores de diversas partes del mundo como Ghana, Irán, China, Australia y Puerto Rico con Ismael Cruz Córdova, quien da vida a Arondir y quien se siente orgulloso de poner el toque latino a la producción.

"Yo quiero ser humilde pero ¡ya era hora de que nos incluyeran en esta historia!, es bueno que (los latinos) estemos en este tipo de proyectos, somos una fuerza mundial y hay muchos niños y niñas que representar que van a poder crecer con esta imagen", aseguró.

Por la alfombra café, ubicada en el antiguo edificio del Colegio de las Vizcaínas, en el Centro Histórico de la capital mexicana, también desfilaron Owain Arthur, Leon Wadham, Sophia Nomvete, Trystan Gravelle y Charlie Vickers, parte del elenco. EFE

