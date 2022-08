El vicepresidente paraguayo aguardará por denuncia de EE.UU. para dimitir

Asunción, 18 ago. El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, aseguró este jueves que esperará conocer la denuncia en su contra del Gobierno de EE.UU., que lo señaló de "actos de corrupción significativos", para presentar su renuncia y defenderse como un "ciudadano común".

Velázquez defendió en una entrevista con la radio ABC Cardinal su decisión de no haber formalizado su dimisión después de que el pasado viernes se dijera dispuesto a abandonar el cargo tras ser incluido por EE.UU. en su lista de corruptos.

"Mínimamente tengo que saber en dónde me voy a defender y qué es lo que hay en mi contra", argumentó el segundo a bordo de la Administración del presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez.

"Yo mantengo -continuó- de que una vez que tenga a la vista ahora esa denuncia que me hiciera el embajador, yo sí ratifico que voy a renunciar y voy a salir a defenderme como un ciudadano común".

"Lo único que yo quiero tener primero a la vista es la denuncia real. Si existe tal denuncia, en qué estamento está", insistió el funcionario, quien admitió que llegó a temer que pudiera ser víctima de un "montaje".

Lo que sí ratificó fue su decisión de abandonar la carrera por la candidatura de su facción política en el seno del oficialista Partido Colorado, que asumió el ahora exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Arnoldo Wiens en alianza con el extitular de Educación Juan Manuel Brunetti.

Velázquez fue señalado de corrupción junto al ahora ex asesor jurídico de la entidad binacional Yacyretá (EBY) Juan Carlos Duarte, considerado por EE.UU. "cercano colaborador personal y profesional" del vicepresidente paraguayo.

Según el embajador de Washington en Asunción, Marc Ostfield, Duarte, a pedido del vicepresidente Velázquez, "ofreció un soborno de más de un millón de dólares" a un funcionario público, con la presunta intención de "obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y sus intereses financieros".

No obstante, Velázquez dijo haber confirmado que el Ministerio Público de Paraguay no tiene "ninguna investigación" en su contra y que esa entidad solicitará información a la embajada para definir si sigue o no una indagación.

Además, afirmó que "de manera oficiosa" conoció que "tampoco existe una investigación" contra él en EE.UU.

Consultado sobre las afirmaciones de Velázquez, el presidente del Senado, el oficialista Óscar Salomón, declaró a periodistas que se trata de una decisión "absolutamente personal" del funcionario, aunque admitió que aguardaban este jueves por la presentación de la renuncia del vicepresidente para convocar a una sesión para su análisis.

En todo caso, confirmó que solicitaron que el canciller paraguayo, Julio César Arriola, comparezca el próximo lunes ante las directivas del Congreso para que "brinde mayores informaciones" sobre el señalamiento de EE.UU. EFE

lb/jrh

(foto)