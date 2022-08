El multimillonario Jim Ratcliffe interesado en el Manchester United

El multimillonario británico Jim Ratcliffe es "ciertamente un comprador potencial" del Manchester United si el club inglés se pone en venta, indicó el miércoles un portavoz del propietario del grupo de energía Ineos.

El multimillonario Jim Ratcliffe interesado en el Manchester UnitedLondres, 17 Ago 2022 (AFP) - El multimillonario británico Jim Ratcliffe es "ciertamente un comprador potencial" del Manchester United si el club inglés se pone en venta, indicó este miércoles un portavoz del propietario del grupo de energía Ineos.Ineos responde de esta manera a las informaciones según las cuales los actuales propietarios del United, la familia norteamericana Glazer, estudia vender una parte minoritaria del capital del club que tras dos jornadas ocupa la última plaza de la Premier League.El portavoz de Ineos indicó al diario The Times que Ratcliffe, considerado como el hombre más rico del Reino Unido, está dispuesto a comprar una parte minoritaria "si eso es posible", con el fin de preparar "a largo plazo" la toma de control total sobre la entidad inglesa.La familia Glazer se hizo con el control del club en 2005, pero desde entonces ha sido criticada con frecuencia, siendo acusada por los aficionados mancunianos de aprovecharse de la entidad en lugar de invertir el dinero en jugadores o en la renovación de Old Trafford.Los Glazer apoyaron el intento fallido de creación de una Superliga europea cerrada.El United no gana el título de la Premier League desde 2013 y no levante una copa importante desde 2017.Ratcliffe, declarado seguidor del Manchester United, no logró comprar en mayo el Chelsea, derrotado por el proyecto liderado por el empresario estadounidense Todd Boehly.Ineos ya es propietario de dos clubes europeos, el OGC Niza de la Ligue 1 francesa y el Lausana suizo, además del equipo ciclista en el que corren el colombiano Egan Bernal y el ecuatoriano Richard Carapaz, y también es uno de los patrocinadores de la escudería de Fórmula 1 Mercedes.jdg/dj/mw/dlo/mcd -------------------------------------------------------------