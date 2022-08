EE.UU. y Taiwán comienzan conversaciones comerciales formales

(Bloomberg) -- Estados Unidos y Taiwán iniciarán conversaciones formales sobre una iniciativa comercial y económica para avanzar con una promesa planeada desde hace mucho tiempo para profundizar los lazos en medio de la oposición de China.

La primera ronda de conversaciones comerciales tendrá lugar “a principios de este otoño”, dijo la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. el miércoles en un comunicado, revelando un mandato de negociación entre EE.UU. y Taiwán sobre el comercio del siglo XXI anunciado en junio. Las discusiones cubrirán la facilitación del comercio, las prácticas regulatorias, los estándares anticorrupción, la profundización del comercio agrícola y otros temas, dijo la oficina.

Las negociaciones comerciales “profundizarán nuestra relación comercial y de inversión, promoverán las prioridades comerciales mutuas basadas en valores compartidos y promoverán la innovación y el crecimiento económico inclusivo para nuestros trabajadores y empresas”, afirmó la oficina en el comunicado.

Por separado, la oficina de negociaciones comerciales de Taiwán dijo en un comunicado que su objetivo es impulsar la economía de la isla promoviendo el comercio de sus productos agrícolas y ayudando a las pequeñas y medianas empresas a expandirse a los mercados estadounidenses. Taipéi también quiere aumentar la confianza de los inversionistas internacionales en Taiwán y permitir que la isla “atraiga fondos y tecnologías de EE.UU. y el mundo”.

China dijo el jueves tras el anuncio que se “opone firmemente” a la iniciativa y el Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió a EE.UU. sobre hacer cualquier trato que pueda implicar la soberanía taiwanesa.

Se insta a EE.UU. a “manejar con cuidado las relaciones económicas y comerciales con Taiwán y respetar plenamente los intereses fundamentales de China”, dijo Shu Jueting, portavoz del Ministerio de Comercio de China. Pekín promete aplicar “todas las medidas necesarias para salvaguardar resueltamente la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo”, dijo en una sesión informativa.

Un acuerdo para impulsar el comercio entre EE.UU. y Taiwán puede terminar siendo más simbólico que sustantivo, dada la reticencia de los dos principales partidos políticos de EE.UU. a adoptar acuerdos de libre comercio.

La iniciativa comercial entre EE.UU. y Taiwán se anunció semanas después de que el presidente Joe Biden lanzara el Marco Económico del Indo-Pacífico en mayo, un acuerdo diseñado para contrarrestar la influencia de China en la región que no incluía a Taipéi a pesar de que más de 50 senadores instaron a Biden a incluir la isla.

Esa iniciativa ha sido criticada por los defensores del comercio por ofrecer poco en términos específicos sobre temas como el acceso al mercado o aranceles más bajos, aunque ha sido bien recibida como una señal del compromiso estadounidense en el Indo-Pacífico.

Desde entonces, la relación de Washington con Pekín se ha vuelto aún más tensa por Taiwán, una democracia autónoma sobre la que China reclama soberanía.

La iniciativa está “diseñada no solo para aumentar los volúmenes comerciales y la cooperación entre EE.UU. y Taiwán, sino también como una oportunidad para ayudar a Taiwán a desarrollar su resiliencia y garantizar que tengamos cadenas de suministro seguras y resistentes entre nosotros”, dijo Daniel Kristenbrink, subsecretario de Estado de EE.UU. para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, en una sesión informativa posterior al anuncio.

La posición de Taiwán como el principal proveedor mundial de semiconductores es un eje de su relación económica con EE.UU., China y otras naciones, lo que convierte a la isla en un activo estratégico para los países que buscan tecnología de chips de vanguardia. Otros productos electrónicos y maquinaria también son exportaciones importantes, junto con la tecnología de la información y las comunicaciones.

EE.UU. fue el tercer mayor socio comercial de Taiwán el año pasado, según la oficina de negociaciones comerciales de la isla. Los envíos a EE.UU. aumentaron casi un 30% en 2021 a un valor récord de US$65.700 millones, el quinto año consecutivo de crecimiento, según mostraron los datos del Ministerio de Hacienda de Taiwán.

Mientras tanto, China y Hong Kong representan alrededor del 40% de las exportaciones totales de la isla, y el comercio bilateral entre las dos economías alcanzó los US$328.300 millones el año pasado.

