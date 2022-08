Cómo proteger el móvil en las vacaciones

ILUSTRACIÓN - El robo del móvil es un delito frecuentemente experimentado en vacaciones. Por eso es altamente recomendable resguardar los datos antes de salir de viaje. Foto: Christin Klose/dpa

La seguridad del móvil debería ser prioridad en todo momento, pero más aún estando de vacaciones. Además de una copia de seguridad externa, siempre útil para los casos de pérdida o robo, bastan unos sencillos pasos para proteger el dispositivo de accesos no autorizados. - Configurar un bloqueo de pantalla: la Asociación de la Industria de Internet (eco) de Alemania aconseja proteger el móvil de accesos no autorizados con un bloqueo de pantalla. Según el dispositivo, la pantalla solo puede desbloquearse mediante un código, una huella dactilar o el reconocimiento facial. - Manejo seguro de datos en vacaciones: se recomienda no utilizar las redes WLAN públicas para acceder a correos electrónicos, utilizar la banca online o comprar en línea mientras se está de vacaciones. Para prevenir el robo de datos sensibles, lo mejor es elegir redes seguras, por ejemplo, la WLAN encriptada del hotel o la propia red móvil. - Guardar los datos en la nube: para no perder todos los datos en caso de robo o pérdida del dispositivo, la asociación aconseja guardar fotos, vídeos, contactos y otros datos en línea a través de un servicio en la nube como iCloud o Google Drive. dpa