Natalia Jiménez hará "una recapitulación" de su carrera en gira con sorpresas

San Juan, 17 ago. La cantante española Natalia Jiménez aseguró este miércoles que en su gira internacional "Antología 20 años Tour" ofrecerá "una recapitulación" de su trayectoria como artista con todos sus temas e imágenes de ella inéditas.

La gira, que comienza este sábado en el Coca-Cola Music Hall en San Juan, incluirá sus éxitos desde sus inicios en la primera década de los años 2000 como vocalista del grupo La Quinta Estación a su posterior carrera como solista.

"Lo más bonito que me llevo de estos 20 años es la trayectoria", afirmó en rueda de prensa en San Juan la madrileña, ganadora de varios premios Grammy e intérprete de éxitos como "El Sol No Regresa", "Ahora que te vas" y "Perdición".

MÁS IMPORTANTE EL APRENDIZAJE QUE EL ÉXITO

"Al final, no es el éxito que haya tenido... Que sí el éxito es lo que aspiramos, sí, pero lo más 'chingón' (importante) o mejor de 20 años de carrera, es el camino. Es todo lo que aprendes, lo que sobrevives y pasas", detalló.

Jiménez, de 40 años, arrancará su gira con dos presentaciones -sábado y domingo en el Coca-Cola Music Hall- para luego saltar a Miami (EE.UU.), seguido de Jalisco (México) en septiembre.

Después dará conciertos en Venezuela y República Dominicana, entre otros países, y la gira se extenderá hasta abril de 2023 con más presentaciones en EE.UU. y México.

En todas estas presentaciones, Jiménez aseguró que "van un montón de canciones que resumen los 20 años de carrera” y todas sus etapas, desde La Quinta Estación cuando eran "muy diferentes, a la mitad y al final".

MÚSICA VARIADA E IMÁGENES INÉDITAS

"Es un concierto que habrá de todo", afirmó la intérprete de canciones de los géneros de balada, pop rock y ranchera mexicana, que se destacó en sus pasados dos discos por su tiempo viviendo en México hasta que se mudó a Miami.

A nivel musical, la cantante española admitió que quiere seguir grabando canciones del género regional mexicano, boleros y también un disco de coplas españolas.

Jiménez adelantó que en sus presentaciones se proyectarán en las pantallas de los estadios donde actuará imágenes de ella desde que era pequeña al presente.

"Es toda mi evolución hasta el día de hoy, de fotos y vídeos que nunca han visto y que yo ni he visto. No sé lo que van a poner en pantalla. Me la van a poner como sorpresa. Será muy bonito y emocional, para que vean mi trayectoria", abundó.

PUERTO RICO, "TERMÓMETRO" PARA EL ÉXITO MUSICAL

Sobre la decisión de arrancar su nueva gira en Puerto Rico, Jiménez contó que la isla "siempre ha sido muy importante" en su carrera, recordando que sus visitas anteriores cuando sacaba un disco, pues es considerada "un termómetro para lanzar música y ofrecer una gira".

"Además, los puertorriqueños son súper cariñosos y adonde quiera que voy, la paso genial", indicó la también actriz, quien participó en la serie "El Rey", que proyectó Netflix sobre la vida del legendario cantante mexicano Vicente Fernández.

Por otra parte, Jiménez, madre de Alessandra, de 5 años, se cantó defensora de la igualdad de género, mencionando la equidad en el trabajo y en el hogar.

"Son muchas cosas que hay que mejorar", sostuvo Jiménez, quien a su vez respaldó el apoyo que están demostrando las mujeres en el movimiento urbano, como Karol G o Natti Natasha, pues a través de sus canciones las personas de habla no hispana "ponen el ojo en la música latina". EFE

jm/mv/enb

(foto) (video)