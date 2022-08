Las acciones europeas caen por el temor a la inflación; Alemania encabeza las pérdidas

Por Shreyashi Sanyal y Anisha Sircar

17 ago (Reuters) - Las acciones europeas cayeron el miércoles y los rendimientos de los bonos subieron después de que un fuerte aumento de la inflación en el Reino Unido volvió a poner el foco en un mayor endurecimiento monetario, y datos mostraron que el crecimiento económico de la zona euro fue ligeramente menos robusto en el segundo trimestre.

* El índice paneuropeo STOXX 600 perdió un 0,9%, su mayor caída porcentual diaria en más de un mes, con lo que cortó una racha de cinco sesiones de ganancias.

* Datos mostraron que los precios al consumo en Gran Bretaña subieron un 10,1% interanual en julio, su nivel más alto desde febrero de 1982. El FTSE 100 británico cayó un 0,3%.

* "El mercado está viendo la experiencia del Reino Unido como un presagio de lo que está por venir en la UE", dijo Stuart Cole, economista jefe de macroeconomía de Equiti Capital.

* Los rendimientos de la deuda pública de la zona euro se dispararon tras el dato de inflación. Los inversores también centraron su atención en datos que mostraron que el crecimiento económico del bloque fue menor de lo esperado en el segundo trimestre, pero todavía fuerte, y que el empleo volvió a aumentar.

* Las bolsas europeas se han recuperado de los mínimos de junio, pero han tenido dificultades para avanzar en agosto debido a la creciente preocupación por la recesión, la alta inflación y el bajo nivel de agua en el río Rin.

* El río es la principal arteria comercial de Alemania, que ahora experimenta un bloqueo, con 20 barcos atascados en el tráfico tras la avería del motor de un buque que cerró parte de la vía fluvial.

* Las acciones alemanas cayeron un 2,0%.

(Reporting by Anisha Sircar and Shreyashi Sanyal in Bengaluru; editing by Uttaresh.V and Emelia Sithole-Matarise)