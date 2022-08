Ian Foster salva in extremis su puesto en el banquillo de los All Blacks

Después de haber sido fuertemente cuestionado durante los últimos meses debido a la mala racha de resultados de los 'All Blacks', el seleccionador neozelandés Ian Foster logró finalmente salvar su puesto, con la Federación de su país renovando el miércoles su "total apoyo" en el entrenador hasta el Mundial de Francia en 2023.

Tras encajar tres derrotas en los últimos cinco partidos y con una intensa campaña de la prensa en su contra, el entrenador de 57 años no tenía garantizado su puesto. Pero Foster se vio ayudado por una actuación convincente de Nueva Zelanda en la victoria del sábado contra Sudáfrica (35-23) en Johannesburgo, durante la segunda jornada del Rugby Championship.

"Quiero señalar de manera absoluta que tanto Ian Foster en el puesto de entrenador principal como Mark Robinson como director general cuentan con el total apoyo" del consejo de administración, declaró el miércoles al término de una reunión Stewart Mitchell, presidente de la New Zealand Rugby (NZR), federación neozelandesa.

- "Un privilegio" -

Aliviado, Ian Foster agradeció al consejo de administración de la NZR y a Mark Robinson por su "fuerte apoyo". "Es un privilegio ocupar este puesto, no es algo que nunca des por garantizado", subrayó.

Foster estará a la cabeza del XV neozelandés en el próximo partido como local contra Argentina el 27 de agosto en Christchurch, durante la tercera jornada del Rugby Championship, y, en teoría, hasta la Copa del Mundo de Francia, en septiembre de 2023.

El miércoles, la Federación neozelandesa anunció un cambio notable en su estructura, nombrando al exseleccionador irlandés Joe Schimdt como entrenador de ataque.

Durante un tiempo anunciado como el sucesor de Foster, Schimdt, que cumplirá dentro de poco los 57 años, cuenta en su currículo con experiencia en Leinster (Irlanda) y Clermont, donde logró el título de campeón de Francia como adjunto en 2010.

Fue llamado como refuerzo por la NZR el pasado mes de junio para actuar como interino durante un positivo en covid-19 de Foster, dado que no había ningún otro título de entrenador oficial en el seno del 'staff' neozelandés.

- Unidad interna -

Ian Foster se encontraba bajo una fuerte presión después de dos derrotas consecutivas de los 'All Black' como locales contra Irlanda el mes pasado y después de una dura derrota contra Sudáfrica (26-10) en la jornada de apertura del Rugby Championship, competición que enfrenta a las cuatro naciones más importantes del hemisferio sur.

El domingo, Robinson rechazó apoyar públicamente a Foster, incluso después de la revancha cosechada por los 'All Blacks' contra Sudáfrica (35-23) horas antes en Johannesburgo.

Pero, Ian Foster aseguró no guardar rencor por ese episodio.

"De cierto modo, criticarme es parte del trabajo de Robo (Robinson) y Stew (Mitchell)", expuso Foster. "Preferiría que no fuera así, pero vivimos en el mundo real y estamos bajo presión para ser competitivos. No me molesta".

Después de la victoria del sábado, Foster recibió el apoyo de jugadores como Ardie Savea y el del capitán Sam Cane. Su predecesor Steve Hansen le respaldó recientemente, desviando la culpa a los dirigentes del rugby neozelandés.

"No creo que hagan su trabajo correctamente", declaró Hansen a finales de julio.

Instado a dimitir por ciertos medios de comunicación, Mark Robinson insistió el martes en la unidad actual en el seno de los diferentes miembros de los All Blacks.

"Estamos verdaderamente entusiasmados por los cambios que pudimos observar y por algunos ajustes que Foster ha hecho", declaró Robinson.

"Creemos (directiva, ejecutivo y jugadores) que estamos todos juntos en esto", concluyó.

