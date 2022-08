Fuente AP: Avanzan negociaciones sobre sanción a Watson

Las conversaciones entre la NFL y la asociación de jugadores para alcanzar un acuerdo sobre la penalización contra el quarterback de los Browns de Cleveland Deshaun Watson han avanzado. Sin embargo, no está claro si las partes llegarán a un acuerdo, dijo el miércoles a The Associated Press el miércoles una persona al tanto de las negociaciones.

La persona habló con AP bajo la condición de no ser identificada Niradebido a la delicadeza del caso.

Las partes buscan un punto medio antes de que Peter C. Harvey, el exfiscal general de Nueva Jersey que nombró el comisionado Roger Goodell, defina la sanción luego que la liga recurrió la suspensión de seis encuentros que la árbitra independiente Sue L. Robinson le impuso.

La semana pasada, AP supo que Watson podría aceptar una suspensión de ocho juegos y una multa de cinco millones de dólares. La liga busca un castigo más severo para Watson, acusado de abuso y acoso sexual de 24 mujeres en Texas.

El estelar quarterback, tres veces seleccionado al Pro Bowl, presuntamente tuvo contacto sexual inapropiado con las mujeres durante sesiones de masaje de terapia cuando jugaba con los Texans de Houston. Watson zanjó acuerdos sobre 23 de las 24 demandas civiles.

No se sabe si Harvey está esperando para que las partes agoten todas las posibilidades de un acuerdo antes de tomar una decisión.

Un acuerdo podría permitir a Watson disputar parte de la temporada con los Browns, que le adquirieron mediante un canje en marzo por tres selecciones de primera ronda — y cinco en total. Cleveland le otorgó después un contrato de 230 millones de dólares por cinco campañas.

Watson negó haber hecho algo mal. Poco antes de su debut con los Browns la semana pasada se disculpó por primera vez "con todas las mujeres a las que haya afectado”.

Tras su disculpa, Watson se vio fuera de ritmo en su corta aparición en el duelo de exhibición ante Jacksonville. Fue su primer partido en casi 600 días. Watson lanzó mal su primer pase y completó 1 de 6 para siete yardas en tres series.