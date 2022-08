Fittipaldi defiende su candidatura con partido ultra: "Fascismo ya no existe"

Carlos Meneses

Sao Paulo, 17 ago. El expiloto brasileño Emerson Fittipaldi, bicampeón mundial de Fórmula Uno, aseguró que el fascismo "ya no existe" para defender su candidatura al Senado italiano con el ultraderechista Hermanos de Italia, al que se ha unido porque quiere "preservar la familia".

"Es un partido cristiano. Soy una persona de mucha fe, de familia y es un partido que quiere mantener el origen de la familia, que quiere preservar la familia como un valor muy grande", afirmó Fittipaldi, de ascendencia italiana, en una entrevista telemática con Efe.

El bicampeón mundial de F1 (1972 y 1974) se presentará en la circunscripción suramericana de la formación liderada por Giorgia Meloni, quien parte como favorita para las elecciones generales del 25 de septiembre, según todos los sondeos.

Meloni está al frente de Hermanos de Italia desde 2014 y hace unos días condenó el fascismo, aunque mantiene como símbolo de su partido la denominada "llama tricolor", emblema del extinto Movimiento Social Italiano, fundado por los últimos fascistas tras la II Guerra Mundial.

La política romana también se ha referido en alguna ocasión al dictador Benito Mussolini como un "patriota".

Sin embargo, Fittipaldi cree los adversarios de Meloni están acusándola de "fascista" para dañar su imagen de cara a los comicios.

"Eso no existe más. Históricamente, tanto el nazismo, como el fascismo, fueron enterrados tras la II Guerra Mundial", aseguró el expiloto, quien dijo no entender "por qué hablan de una cosa que no tiene ningún vínculo con la motivación del partido".

"No es extrema derecha, es centro-conservador. Es importante hablar la verdad, el hecho, no las cosas que las personas creen", matizó.

Fittipaldi dijo que su salto a la política ocurrió "muy de repente", cuando hace "unas tres semanas" le llamó el diputado italiano Luis Roberto Lorenzato, del también ultraderechista Liga de Matteo Salvini, y le ofreció la candidatura.

Liga de Matteo Salvini concurrirá a las generales en coalición con Hermanos de Italia y la conservadora Forza Italia del exprimer ministro Silvio Berlusconi.

"Creo que esa coalición de derechas va a traer beneficios a la población italiana porque Italia es un país espectacular, con mucha creatividad, mucho arte, mucha historia y mucha cultura", manifestó.

APOYO A BOLSONARO

El laureado piloto también renovó su apoyo al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien el próximo octubre aspirará a la reelección, aunque el máximo favorito es el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, de acuerdo con todas las encuestas.

Pese a ello, Fittipaldi cree que Bolsonaro tiene "muchas posibilidades" de ganar la contienda electoral.

"Soy de derechas porque la historia del mundo dice que los países que cayeron en la izquierda perdieron y los países que entraron en el comunismo fueron un desastre. Mi madre huyó de Rusia", expresó.

"La democracia y la libertad son unos derechos que Dios dio a todo ser humano", añadió para después mencionar la situación de "Venezuela y Cuba", donde "no se puede abrir la boca".

Fittipaldi dice que no ha hablado con Bolsonaro sobre su candidatura al Senado italiano, pero que está "seguro" de que el mandatario se alegrará porque se presenta con "un partido de derechas".

"Sé que es difícil. Mi mundo es el deporte; el mundo de la política es diferente, pero quiero traer el mundo del deporte al de la política", aseguró.

Entre sus propuestas está "incentivar el deporte" entre los jóvenes, cada vez más imbuidos en "internet y los computadores" y más alejados del ejercicio físico.

"Las nuevas generaciones se olvidaron del deporte, que sirve para el autoestima, trabajar en equipo y aprender de las derrotas", además de "protegerlos" del mundo de las drogas, expuso.

Fittipaldi también propone incluir en la Constitución de Italia "el derecho de sangre" (ius sanguinis) para adquirir la ciudadanía italiana y "luchar por el reconocimiento automático de los diplomas de los ítalo-brasileños" y de otros países suramericanos. EFE

