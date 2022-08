‘Exjubilados’ disminuyen, complicando más a empleadores de EEUU

(Bloomberg) -- Los empleadores que luchan por llenar las vacantes laborales en el ajustado mercado laboral de Estados Unidos este año han observado algo positivo, por así decirlo: una inflación en máximos de varias décadas estaba atrayendo a los jubilados a regresar a la fuerza laboral.

Pero datos recientes sugieren que esta tendencia ya podría estar desvaneciéndose.

Es probable que EE.UU. haya llegado a un punto en el que los trabajadores mayores que no tenían la intención de jubilarse de forma permanente, o que se vieron obligados a jubilar involuntariamente, se hayan vuelvo a incorporar a la fuerza laboral desde entonces, dijo Nick Bunker, director de investigación económica para Norteamérica en la firma de contratación Indeed Inc.

“Nos estamos acercando al fondo de ese grupo de talentos”, dijo.

Antes de la pandemia, era común que algunos estadounidenses jubilados se reincorporaran a la fuerza laboral de forma intermitente; alrededor del 3% de los jubilados volvía a trabajar cada año por varias razones, desde dificultades financieras hasta una gran oportunidad de trabajo o simplemente aburrimiento.

El covid-19 interrumpió ese patrón, ya que muchos “baby boomers” se retiraron de forma anticipada o permanecieron fuera de la fuerza laboral debido a la preocupación por el virus en 2020 y 2021. Ellos contribuyeron al éxodo masivo de trabajadores que se denominó la Gran Renuncia.

Sin embargo, para esta primavera, la cantidad de jubilados que regresaron al trabajo volvió a subir a alrededor del 3,3%, según datos de Indeed, posiblemente atraídos por el aumento de los precios al consumidor y la abundancia de empleos.

El mes pasado, el porcentaje de trabajadores que se jubilaron un año antes y que se reincorporaron a la fuerza laboral se situó en el 3,2%, según Indeed. La tasa ha dejado de acelerarse y podría disminuir o permanecer estable en el futuro cercano, según Bunker. Mientras tanto, los jubilados están aumentando.

En última instancia, la voluntad de los jubilados de volver a ingresar a la fuerza laboral podría depender de cuánto tiempo la inflación permanezca alta.

Casi un tercio de los jubilados encuestados en un sondeo de Harris dijo que se motivarían a volver a trabajar si el aumento de los precios continúa mermando sus ahorros. Pero solo el 14% de ellos está abierto o busca activamente un trabajo, según la misma encuesta, realizada en junio en nombre de la American Staffing Association.

En general, el número de puestos disponibles en EE.UU. ha disminuido levemente desde máximos históricos, según datos del Departamento del Trabajo. Pero el número de vacantes sigue siendo históricamente alto, ya que la demanda de trabajadores supera ampliamente la oferta.

De hecho, los datos indican que las empresas no lograrán mucho alivio con los jubilados.

Es poco probable que los empleadores que necesitan ayuda vean una nueva ola de trabajadores mayores que quieren reincorporarse al mercado laboral, señaló Bunker.

