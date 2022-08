Apple lanzaría su nuevo iPhone y dispositivos el 7 de septiembre

(Bloomberg) -- Apple Inc. tiene como objetivo realizar un evento de lanzamiento el 7 de septiembre para presentar la línea del nuevo iPhone 14, según personas con conocimiento del tema, lo que significaría la última versión de un producto que genera más de la mitad de sus ventas.

Los nuevos iPhone servirán de apertura para una ajetreada temporada de productos de otoño, que también incluirá varias Mac nuevas, iPads de gama baja y alta, y tres modelos de Apple Watch.

Apple está actualizando su producto estrella en un momento precario para la industria. A medida que los consumidores enfrentan la inflación, y que las condiciones económicas se vuelven inestables, las ventas de teléfonos inteligentes han comenzado a decaer. Sin embargo, parece que a Apple le está yendo mejor que a sus pares: el iPhone reportó ventas sólidas el último trimestre, al tiempo que la compañía señaló a sus proveedores que no prevé una caída de la demanda.

El gigante tecnológico con sede en Cupertino, California, normalmente anuncia otros productos junto con el iPhone, incluidos los últimos relojes Apple. La compañía lanza el nuevo iPhone en las tiendas aproximadamente una semana y media después de su presentación, y se espera que Apple mantenga ese patrón este año. A algunos empleados de tiendas minoristas se les ha dicho que se preparen para el lanzamiento de un nuevo producto importante el 16 de septiembre.

Apple transmitiría el evento en línea, en lugar de realizarlo en persona, continuando con el enfoque que adoptó al comienzo de la pandemia. Los lanzamientos de Apple suelen ser asuntos muy pulidos, y los empleados ya comenzaron a grabar los segmentos de la presentación en las últimas semanas, informó anteriormente Bloomberg News.

Una portavoz de Apple se negó a comentar sobre la fecha del evento. Dado que aún faltan unas tres semanas para el anuncio, los planes de la compañía podrían cambiar, pero Apple suele presentar los últimos iPhone en la primera quincena de septiembre.

La empresa celebró en junio su último evento en el que anunció sobre su conjunto de actualizaciones de software (iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 y macOS Ventura) e invitó a la prensa y a los desarrolladores a su campus para ver un video de la presentación.

Nota Original:

Apple Targets Sept. 7 for IPhone Launch in Flurry of Devices (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.