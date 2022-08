Pellegrini: "El grupo demostró que se crece en la adversidad"

Sevilla, 15 ago. El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, se ha mostrado "contento" por la victoria (3-0) sobre el Elche en la jornada inaugural de LaLiga, ya que su equipo afrontó el encuentro "con once jugadores menos" pero el "grupo demostró que se crece en la adversidad".

Pellegrini expresó la "doble satisfacción por los tres goles y por dejar la valla a cero" gracias a un "grupo sólido" en el que "todos apoyan al que le toca jugar", lo que "ya el año pasado permitió lograr una alta rotación", si bien insistió en la necesidad de "tener un plantel en base a los objetivos" que se marca el club.

Si el Betis no puede fichar en estas dos últimas semanas de mercado, se convertirá en "un equipo formador sacando jugadores de cantera", y profundizó en la idea "no de ganar", sino "en la manera de ganar. La gente está comprometida con un equipo que da espectáculo".

"No queremos defraudar, estamos obligados a mejorar lo del año pasado pero tenemos clara la realidad económica, aunque la inscripción de los futbolistas es un tema que no me corresponde a mí, es un tema de club. Nosotros tenemos que pensar en el Mallorca y lo que hable de manera interna con el club no me corresponde hacerlo de manera externa", añadió el técnico santiaguino.