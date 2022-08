Morata, entre la incertidumbre

Madrid, 16 ago. Al término del partido contra el Getafe, ni Álvaro Morata ni Diego Simeone expresaron con rotundidad su certeza de la continuidad en el Atlético de Madrid del delantero, revalorizado por su imponente y goleador comienzo del curso, dos tantos contra el Getafe que añadió a los tres que logró en el último amistoso contra el Juventus y al que marcó hace semana y media frente al Cádiz, directo al once titular en la competición y a la primera plana del ataque rojiblanco.

A 15 días del cierre del mercado, con contrato hasta 2024, sin que el Juventus, el club que lo pretende, hubiera ejercido la opción de compra de la que disponía a la conclusión de su segundo y último curso de cesión en el conjunto italiano ni, después, haya alcanzado las cifras que reclamaba la entidad española para un hipotético traspaso, mientras su entorno insiste en que seguirá de rojiblanco, el impacto del '19' del Atlético ha sido concluyente en el esquema de Simeone.

¿Es segura ya su continuidad en el equipo rojiblanco? El protagonista de todo no fue tajante en ese sentido cuando fue preguntado directamente por su continuidad cuando compareció ante la prensa en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe, recién marcados los dos goles con los que dirigió la primera victoria y el triple liderato compartido del Atlético, con el Villarreal y el Betis. Todos ganaron por 3-0 o 0-3.

"Tengo muchas ganas de jugar aquí, de trabajar, jugar partidos, jugar muchas competiciones también. Tengo mucha ilusión por esta temporada, pero como la he tenido siempre cuando he estado aquí, que siempre me han tratado muy bien y estoy feliz. Lo voy a dar todo. Por esfuerzo y compromiso no será", señaló.

"Al final eso es vuestro trabajo lo que sale en la prensa (sobre los posibles movimientos de mercado). Siempre he llegado aquí con ganas de trabajar, trabajar y trabajar. Está claro que el Atlético de Madrid es uno de los mejores clubes del mundo. Hay un gran grupo humano de jugadores y personas. Quiero seguir trabajando", insistió cuando fue preguntado directamente por si se queda en el club.

"No soy dueño del club, soy el entrenador. Morata está muy bien, trabajando de una manera extraordinaria y todos los que estamos con él esperamos que pueda seguir con nosotros. Todos los futbolistas necesitan tener confianza para hacer cosas importantes. Vino con mucha humildad, con ganas de trabajar, se le veía desde el primer día, no exigiendo absolutamente nada, sino esforzándose por llegar a esta forma en la que está", expuso, por su parte, su entrenador, Diego Simeone.

TRES TIROS, DOS GOLES

Entre tanto, la respuesta de Morata es incontestable sobre el terreno de juego. Ninguno de sus competidores en el ataque (ni Antoine Griezmann ni Matheus Cunha, por el que la prensa inglesa habla de una oferta de 50 millones de euros del Manchester United para su fichaje, ni Ángel Correa) han sido tan concluyentes ni tan goleadores como él ni en la pretemporada ni en la primera jornada de LaLiga.

El partido en Getafe de Morata, que le costaba 35 millones al Juventus en el caso de haberlo comprado después de sus dos años de cesión, fue revelador del gran momento del ariete, que ya lo apuntó en Cádiz, lo reafirmó en el Centro Deportivo Continassa ante el Juventus y lo ratificó en el Coliseum Alfonso Pérez desde el once titular que se ha ganado a base de goles: seis en sus últimos tres choques.

De los tres tiros que propuso el atacante madrileño en Getafe, dos fueron gol, con un porcentaje de acierto de 0,67 por ciento, asistido en los dos por Joao Félix, que comanda la clasificación de pases de gol en esta primera jornada con tres, porque también le dio otro a Antoine Griezmann en el 0-3 con el que ganó el Atlético.

Morata lidera la tabla de goleadores junto a Juanmi Jiménez (Betis) y Álex Baena (Villarreal). El primero, también con un 67 por ciento de acierto; el segundo, con un cien por cien, porque marcó dos goles en sus dos lanzamientos a portería en el estadio Nuevo Zorilla frente al Valladolid.

El goleador de la selección española suma 24 dianas en sus 62 choques entre todas las competiciones con el conjunto rojiblanco, con un gol cada dos partidos y medio. Sus tantos han sido imprescindibles en ese recorrido para 19 puntos del Atlético, con el que se ha revalorizado a su regreso, cuando más dudas hubo sobre su vuelta al club y cuando el Mundial asoma a tres meses vista.

La plantilla descansa este martes después de su victoria. El miércoles regresará a los entrenamientos para preparar el encuentro del próximo domingo contra el Villarreal en el Wanda Metropolitano, donde se espera la disponibilidad de todos para el duelo, incluidos Felipe Monteiro, que ya ultima su puesta a punto de una tendinitis en la rodilla, y José María Giménez, baja en Getafe por un cuadro severo de amigdalitis. El once quizá sea el mismo, con Morata como un delantero indiscutible hoy por hoy en el esquema de Simeone.

Iñaki Dufour