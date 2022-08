Martes, 16 de agosto de 2022 (10.00 GMT)

BRASIL ELECCIONES - Sao Paulo/Juiz de Fora (Brasil) - El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y su máximo rival en las urnas, el exgobernante Luiz Inácio Lula da Silva, arrancan este martes la campaña electoral de cara a los comicios del 2 de octubre.

EEUU GOBIERNO - Washington - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firma en la Casa Blanca la Ley de Reducción de la Inflación, su ambicioso plan fiscal y climático, que pretende explicar durante una gira por el país, toda una carta de presentación de los demócratas de cara a las elecciones de medio mandato.

UCRANIA GUERRA

SITUACIÓN - Moscu/Leópolis (Ucrania) - Rusia refuerza sus unidades militares en el este de Ucrania con batallones de mercenarios y voluntarios en un intento de evitar la estabilización del frente en la región de Donetsk, donde se concentra la mayoría de fuerzas de ambos bandos.

VISADOS - Leópolis (Ucrania) - Los ucranianos que apoyan una prohibición de visados turísticos para rusos en la zona Schengen confían en que la medida anime a la población de Rusia a oponerse a las acciones de Moscú en Ucrania.

R.DOMINICANA GOBIERNO - Santo Domingo - El presidente dominicano, Luis Abinader, llega este martes al ecuador de su mandato, con varias asignaturas pendientes, pero con un amplio respaldo popular tras liderar en estos 24 meses la recuperación económica después del declive provocado por la pandemia.

COSTA RICA GOBIERNO - San José - El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, cumple sus primeros 100 días en el poder con altos niveles de popularidad pero marcados por ataques a la prensa y medidas económicas que han generado polémicas con algunos sectores productivos. Por Douglas Marín

IRÁN NUCLEAR - Teherán - Irán afirma que el acuerdo para salvar el pacto nuclear se encuentra cercano, pero aún no lo da por cerrado y pide “flexibilidad” a Estados Unidos. Por Jaime León

NATURALEZA CONSERVACIÓN - Redacción Medioambiente - Cupos de acceso a playas y archipiélagos, limitaciones para visitar gorilas salvajes y parques naturales... Estas son algunas de las medidas que adoptan los países para preservar los entornos naturales del turismo de masas. (panorámica)

CRÓNICAS:

JOHN HINCKLEY - Washington - De intentar matar a Ronald Reagan para impresionar a Jodie Foster a componer canciones que promueven la paz y el amor, tras más de tres décadas encerrado en una institución mental. John Hinckley persigue un sueño: actuar ante el público, que no está pudiendo cumplir porque cancelan todos sus conciertos. Por Paula Escalada

GAME OF THRONES - Los Ángeles - Solo tres años han bastado para que los dragones, las traiciones familiares y el trono de hierro regresen a la televisión. HBO estrena “House Of The Dragon” como la secuela de la serie más exitosa de la historia y el primer título de una larga franquicia. Por Javier Romualdo

MÉXICO INDÍGENAS - Ciudad Juárez (México) - En medio de la ola de violencia del crimen organizado que padece la región, una mujer del pueblo rarámuri se convierte en la primera persona indígena en ingresar a las filas de la policía del norteño estado de Chihuahua. Por Guadalupe Peñuelas

CRISIS CLIMÁTICA - Pari (Indonesia)- El pescador indonesio Edi Mulyono planta manglares para frenar la desaparición de su pequeña isla debido a la subida del mar por la crisis climática, una lucha medioambiental que también le ha llevado a litigar junto a otros tres vecinos contra el gigante de la construcción Holcim en los tribunales de Suiza. Por Steven Handoko

ESPAÑA ATAQUES - Madrid - El aumento de casos de pinchazos a mujeres en discotecas y fiestas multitudinarias supuestamente para drogar y someter a las víctimas se ha convertido en una preocupación para miles de jóvenes en España, que miran con inquietud esta nueva práctica de agresión machista. Paula Urrutia y Manuel Jesús Cruz

