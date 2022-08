Martes, 16 de agosto (18.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Crimea se convierte en objetivo enemigo tras sabotaje contra arsenal ruso

Moscú/Leópolis. Crimea se convirtió este martes, por primera vez, en objetivo enemigo tras casi seis meses de combates en Ucrania, posible autora de una operación de sabotaje contra un arsenal del Ejército ruso en la anexionada península. "En la mañana del 16 de agosto a consecuencia de un sabotaje fue destruido un depósito militar en la localidad de Dzhankoe", la capital del distrito homónimo, informó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

BRASIL ELECCIONES

Bolsonaro inicia su campaña y agita el fantasma del "comunismo" contra Lula

Juiz de Fora (Brasil). El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, comenzó este martes su campaña para la reelección con un acto de masas en el que agitó el fantasma del "comunismo" contra su mayor rival, el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva. "Este país no quiere retrocesos, no quiere la ideología de género en las escuelas, no quiere liberar las drogas. Este país respeta la vida desde su concepción y no quiere el comunismo", dijo Bolsonaro en Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais. EFE

KENIA ELECCIONES

Odinga rechaza su derrota electoral tras considerar los resultados "ilegales"

Nairobi. El ex primer ministro y líder opositor de Kenia, Raila Odinga, rechazó este martes los resultados de las elecciones generales al considerarlos "ilegales", un día después de que la Comisión Electoral Independiente (IEBC) anunciase su derrota en la contienda presidencial. "Las cifras anunciadas por (Wafula) Chebukati (presidente de la IEBC) deben ser anuladas por la Justicia. En nuestra opinión, no existe ningún vencedor legal y válidamente declarado ni un presidente electo", afirmó Odinga en Nairobi en un mensaje dirigido a la nación.

UCRANIA GUERRA

Guterres viajará esta semana a Ucrania para reunirse con Zelenski y Erdogan

Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, António Guterres, viajará esta semana a Ucrania, donde tiene previsto mantener una reunión trilateral con el presidente del país, Volodímir Zelenski, y con el líder turco, Recep Tayyip Erdogan, según anunció hoy Naciones Unidas. El encuentro tendrá lugar el próximo jueves en la ciudad de Leópolis, y al día siguiente Guterres visitará Odesa y su puerto, que está siendo utilizado para la exportación de cereal ucraniano a través del acuerdo impulsado por la propia organización y Turquía.

IRÁN NUCLEAR

EEUU evalúa la respuesta de Irán a la propuesta de regreso al pacto nuclear

Washington. Estados Unidos confirmó este martes que ya ha recibido la repuesta de Irán a la propuesta de la Unión Europea (UE) para salvar el pacto nuclear de 2015 y dijo que la está evaluando con sus socios europeos. "Ya hemos recibido los comentarios de Irán a través de la UE y los estamos estudiando. Estamos compartiendo nuestra visión con la UE", dijo a la prensa un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos.

KENIA ELECCIONES

Parte de Comisión Electoral keniana ve inconstitucional resultado de comicios

Nairobi. Cuatro miembros de la Comisión Electoral Independiente de Kenia (IEBC) -incluyendo su vicepresidenta- consideraron hoy "inconstitucionales" los resultados presidenciales de las elecciones generales anunciados este lunes, al denunciar incongruencias en el conteo de los votos. "La suma de los resultados de los cuatro candidatos presidenciales (...) es para nosotros una absurdidad matemática que desafía la lógica", afirmó la vicepresidenta de la IEBC, Juliana Cherera, en una rueda de prensa en un hotel de Nairobi.

EGIPTO INCENDIO

Se incendia otra iglesia copta en Egipto con un herido leve por asfixia

El Cairo. Un nuevo incendio se declaró este martes en una iglesia copta de el centro de Egipto provocando un herido leve por asfixia solo dos días después de que 41 personas murieran a causa de un fuego en otro templo de esta minoría religiosa en El Cairo. El Ministerio de Salud egipcio informó este martes en un comunicado del incidente en la iglesia del Obispo Bishoy en la localidad de Minia, situada a orillas del Nilo, unos 260 kilómetros al sur de la capital, y aseguró que "solo un ciudadano se asfixió por el humo, fue atendido en el lugar y no requirió ser hospitalizado".

EEUU BIDEN

Jill Biden da positivo por Covid

Washington. La primera dama de Estados Unidos, JIll Biden, ha dado positivo por Covid-19, tiene síntomas leves de la enfermedad y se aislará durante cinco días, según informó su directora de Comunicación, Elizabeth Alexander. La esposa del presidente Joe Biden dio negativo en un test ayer, aunque por la tarde empezó a tener síntomas que, según Alexander, son leves.

SIRIA TURQUÍA

Al menos once muertos en bombardeo turco contra posiciones del Ejército sirio

Beirut. Al menos once personas murieron hoy en un bombardeo perpetrado por la aviación de Turquía contra una posición de las fuerzas leales al presidente sirio, Bachar al Asad, en la provincia de Alepo, en el noroeste del país árabe, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La ONG, con sede en el Reino Unido y una amplia red de colaboradores sobre el terreno, indicó en un comunicado que el ataque aéreo "turco" tuvo como objetivo una base militar de las tropas gubernamentales sirias a las afueras de la localidad de Kobane, en la frontera entre ambos países.

