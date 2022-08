Juan Núñez: "Convencido de que nuestros caminos se volverán a cruzar"

Madrid, 16 ago. Juan Núñez, el joven base internacional que ha dejado el Real Madrid para fichar por el Ratiopharm Ulm alemán, se ha mostrado convencido de que los "caminos se volverán a cruzar", en un mensaje de despedida.

"Estoy convencido de que nuestros caminos se volverán a cruzar en algún momento en el futuro. Mientras tanto os deseo la mejor de las suertes", señaló el jugador madrileño, que acaba de cumplir 18 años y que ya ha debutado con la selección absoluta.

Núñez aprovecha el mensaje en su cuenta de Instagram para "agradecer a las personas" con las que ha "compartido en el Real Madrid todos estos años de crecimiento personal y deportivo", a las que tiene "un cariño especial".

"Gracias a todos aquellos que me han ayudado y acompañado, en estos siete años. Me he encontrado con grandes personas y profesionales desde la cantera hasta el primer equipo del Club", expresó el madrileño.

Núñez, que lideró a la selección española sub'20 al título de campeón de Europa, en el que fue elegido MVP, ha firmado por tres temporadas por el Ratiopharm Ulm germano tras expirar su contrato con el equipo blanco. EFE

