El bailarín Tonatiuh Gómez impulsa el talento mexicano en "Encuentro 540"

Ciudad de México, 16 ago. Inspirado en su propia historia, el mexicano Tonatiuh Gómez, primer bailarín del San Diego Ballet, presenta la segunda edición de “Encuentro 540” en Puebla, un espacio que impulsa el talento mexicano para aminorar los obstáculos que supone dedicarse a la danza en un país latinoamericano.

“Soy de las personas que se enfrentó a la realidad que la mayoría de la población enfrenta, por lo menos en México y en muchos países latinoamericanos”, cuenta este martes en entrevista con Efe el bailarín nacido en el céntrico estado de México.

Los estereotipos en torno a la danza clásica en México, las pocas oportunidades de estudio de calidad para esta disciplina y la idea de que las artes no generan beneficios económicos frenaron a Gómez en muchas ocasiones.

“Eso me hizo empezar tarde, de cajón te enfrentas a todo eso desde chiquito. Desde antes de los 13 años sabía que quería dedicarme al ballet y, si analizo a nuestra sociedad, la mayoría de los varones comienzan tarde o no a la edad ideal”, lamenta el bailarín.

A los 22 años, Tonatiuh ya tenía una carrera universitaria en mercadotecnia y una empresa de comida saludable exitosa, pero no lo llenaban internamente porque su pasión era la danza.

“Fue como dar una vuelta en ‘u’ para reencontrarme conmigo mismo. Dije, quiero bailar, no me importa que me digan que estoy viejo y que no tengo lo que se necesita”, relata el bailarín.

Después de dos dolorosos rechazos de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, Gómez no perdió la esperanza y entró a la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, y a partir de ahí las oportunidades se abrieron.

Becas en las escuelas más importantes de Estados Unidos y diversos ofrecimientos laborales lo llevaron al San Diego Ballet, y a posicionarse como el primer bailarín de la compañía después de años de escuchar que las posibilidades que tenía para lograrlo eran casi nulas.

“Me decían que no iba a poder porque era chaparrito (bajo), porque tenía un cuerpo más latino, no era rubio de ojos azules, y al final me contrataron por todo eso, porque la primera bailarina de aquí era chaparrita e iban a hacer una producción de 'El libro de la selva'”, comenta.

AMINORAR LOS GOLPES

Tras obtener el título de Embajador de las Artes Escénicas del Estado de México en 2018, Gómez se percató de que podía ayudar a los demás con su experiencia y así nació la Fundación Tonatiuh Gómez.

“Empezamos a analizar con mi equipo lo que hicimos en mi carrera y empezamos a ver que era un plan de negocios, queríamos tener un santuario para que los artistas se pudieran acercar a nosotros sin miedo a la burocracia”, expone.

La fundación le ha permitido llevar a otro nivel la ayuda con becas, oportunidades laborales y educativas, así como la creación de una red de personas dedicadas a la danza gracias a “Encuentro 540”, que se realizará por segunda ocasión del 16 al 19 de agosto, esta vez en el céntrico estado de Puebla.

En el evento híbrido participarán de forma presencial 93 artistas provenientes de México, Estados Unidos, Colombia, Argentina y Chile que podrán disfrutar de más de 50 horas de actividades, clases y charlas.

“Si no tenemos los recursos económicos, les ayudamos de otra forma. Hacemos talleres, eventos, galas y actividades diferentes, la idea es impulsar historias extraordinarias dentro de las industrias creativas”, adelanta.

El programa contempla enseñanzas en cuestiones físicas, mentales, emocionales, espirituales y financieras para un balance integral y real de lo que necesita un bailarín.

Además, contará con invitados como el bailarín Julio Bocca, el empresario de entretenimiento Morris Gilbert, el bailarín Iván Félix y la bailarina Stephanie Maiorano, entre otros.

“La idea es acercar oportunidades de estudios y laborales de nuestro programa. El año pasado salieron cuatro ofertas laborales, tres se fueron al San Diego Ballet y una chica a Nevada, y este año otorgaremos 60 becas para estudiar en Argentina, Monterrey, San Diego y Houston”, explica.

El encuentro culminará con una presentación final de los participantes en la que compartirán escenario con profesionales invitados, entre ellos el propio Gómez.